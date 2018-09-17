Член адвокатской палаты Башкирии: Меня заставили дать показания на руководителя

Также по заявлению Агишевой, ее заставляли подписывать некие письма, в частности, в Кировский суд Уфы по иску адвоката Буркина в палате, в котором она указала, как она говорит, под давлением, что на нее в свою очередь оказывают давление Юмадиловы – старший Булат, председатель Адвокатской палаты, и младший сын Денис, член Совета палаты.