Член адвокатской палаты Башкирии: Меня заставили дать показания на руководителя

В минувшие выходные председатель ревизионной комиссии Адвокатской палаты Башкирии Раиса Агишева написала любопытное письмо на имя председателя Адвокатской Палаты Булата Юмадилова и в Совет адвокатов. Письмо почти открытое, потому что в адвокатских «чатиках» оно гуляет все выходные. Письмо оригинальное, не фейк, это нам подтвердили сразу несколько уфимских адвокатов.
В этом письме г-жа Агишева утверждает, что на нее оказывается давление со стороны неких неизвестных ей представителей силовых структур с «удостоверениями красного цвета». По словам Раисы Агишевой, началось все весной 2018 года, когда к ней в машину сели трое неизвестных и начали требовать информацию, касающуюся ее работы в ревизионной комиссии Адвокатской палаты.
Также по заявлению Агишевой, ее заставляли подписывать некие письма, в частности, в Кировский суд Уфы по иску адвоката Буркина в палате, в котором она указала, как она говорит, под давлением, что на нее в свою очередь оказывают давление Юмадиловы – старший Булат, председатель Адвокатской палаты, и младший сын Денис, член Совета палаты.
Раиса Агишева говорит, что молчала об этом полгода, так как боялась и продолжает бояться за свою жизнь и сейчас.
- Сегодня я поняла, что устала бояться и плакать и решила обратиться за помощью и все рассказать, – пишет в письме Раиса Агишева.
В Совете палаты комментировать письмо отказались:
- Я пока не могу никак прокомментировать данное письмо, все вопросы к автору, – сказал нам по телефону вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Ильшат Махмутов.
Комментарии Раисы Агишевой оперативно получить не получилось, её телефон на момент подготовки публикации был выключен.
Скандалы Адвокатскую палату Башкирии сотрясают уже давно. Весной этого года при получении взятки был задержан член палаты Ромео Фарукшин. Для его защиты даже привлекли московских адвокатов. Осенью минувшего года Адвокатская палата лишила статуса адвоката уфимского юриста Виталия Буркина, а потом потребовала наложить арест на его имущество.
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