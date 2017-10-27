Булат Юмадилов: Решение Адвокатской палаты комментировать не буду

Председатель Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов не стал комментировать решение о лишении статуса адвоката Виталия Буркина.

Сегодня депутат Госсобрания Башкирии, председатель Адвокатской палаты республики Булат Юмадилов на просьбу прокомментировать вчерашнее решение о лишении статуса адвоката Виталия Буркина ответил отказом:

- Я решение комментировать не буду. Потому что я не имею права. Есть цивилизованный путь, если не согласен, то можно обжаловать.

- А вы как председатель Адвокатской палаты, как адвокат не можете прокомментировать: вчерашнее решение палаты было правильным или не правильным? - спросил его журналист Рамиль Рахматов. - Ваше мнение?

- Я комментировать не буду, - сказал депутат и удалился, сославшись на спешку.

Напомним, вчера стало известно, что совет адвокатской палаты Башкирии лишил статуса уфимского адвоката Виталия Буркина. Поводом для возбуждения дисциплинарного производства стало обращение председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко. В документе о лишении статуса адвоката говорится, что Буркин нарушил положения правил поведения адвокатов в интернете.

- Публикации адвоката Буркина В. А. носят ярко выраженный негативный характер в отношении судебной системы, содержат различного рода критику и претензии в адрес судов. Тематика коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения судебных решений составляет более половины от числа публикаций, - говорится в документе.