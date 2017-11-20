Лишённый статуса адвоката Виталий Буркин подал иск к адвокатской палате РБ
Лишённый статуса адвоката за посты в социальных сетях Виталий Буркин подал иск к адвокатской палате Башкирии. В документе, который был сегодня зарегистрирован в канцелярии Кировского суда Уфы перечисляются нарушения, допущенные дисциплинарной комиссией при рассмотрении письма от главы Верховного суда Башкирии.
Одним из основных аргументов в иске можно назвать то, что комиссия не должна была рассматривать дело о клевете и оскорблениях.
- Установить и признать факт оскорбления, клеветы или распространения сведений, не соответствующих действительности, в соответствии с Конституцией России правомочны исключительно суды, - говорится в исковом заявлении.
В иске также говорится, что заместитель председателя квалификационной комиссии не имел права входить в её состав из-за небольшого стажа работы в качестве адвоката. Ещё одним нарушением Буркин считает тот факт, что публикации в интернете не являются адвокатской деятельностью, соответственно, не могли быть рассмотрены квалификационной комиссией адвокатской палаты.
Напомним, 26 октября совет адвокатской палаты Башкирии лишил статуса адвоката Виталия Буркина. Поводом для возбуждения дисциплинарного дела послужило письмо, подписанное главой Верховного суда республики, в котором Буркин обвинялся в «неправильном» поведении юриста в социальных сетях.