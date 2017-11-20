Лишённый статуса адвоката Виталий Буркин подал иск к адвокатской палате РБ

В иске говорится о нескольких нарушениях, допущенных при работе комиссии.

Лишённый статуса адвоката за посты в социальных сетях Виталий Буркин подал иск к адвокатской палате Башкирии. В документе, который был сегодня зарегистрирован в канцелярии Кировского суда Уфы перечисляются нарушения, допущенные дисциплинарной комиссией при рассмотрении письма от главы Верховного суда Башкирии.

Одним из основных аргументов в иске можно назвать то, что комиссия не должна была рассматривать дело о клевете и оскорблениях.

- Установить и признать факт оскорбления, клеветы или распространения сведений, не соответствующих действительности, в соответствии с Конституцией России правомочны исключительно суды, - говорится в исковом заявлении.

В иске также говорится, что заместитель председателя квалификационной комиссии не имел права входить в её состав из-за небольшого стажа работы в качестве адвоката. Ещё одним нарушением Буркин считает тот факт, что публикации в интернете не являются адвокатской деятельностью, соответственно, не могли быть рассмотрены квалификационной комиссией адвокатской палаты.