Адвокатская палата Башкирии требует арестовать имущество Виталия Буркина

Напомним , осенью минувшего года Адвокатская палата РБ приняла решение о лишении Виталия Буркина статуса адвоката из-за его оскорбительных записей в соцсетях в адрес представителей судейского сообщества. Юрист попытался опротестовать данное решение Адвокатской палаты РБ через суд, но пока сделать это ему не удалось.

- Адвокатская палата обратилась с иском в суд о взыскании с меня расходов в сумме 250 000 рублей. Якобы на услуги адвоката, являющегося членом Совета, была потрачена эта сумма из общих адвокатских денег. Что здесь хочется сказать? Наверное, только одно - Юмадилов и его прихвостни совершенно потеряли всякий стыд. Чего бы мне это ни стоило, но я сделаю все, чтобы эта шайка управленцев из адвокатской палаты оказалась на скамье подсудимых, - написал Виталий Буркин в соцсетях. Позднее он пояснил, что обязательно обратится в прокуратуру с просьбой проверить действия палаты.