Неделя в Башкирии: Итоги выборов, «золотой» прокурор, жестокие дети и «зеленое дерби»

Отголоски выборов: в среду коммунисты провели бюро рескома, на котором делили мандаты по партийному списку. И похоже, обидели своего союзника, представителя «Левого фронта». Медиакорсеть рассказала о том, что в Ленинском районе Уфы представителями КПРФ были подвергнуты сомнению результаты выборов сразу на девяти участках. А в Партии ветеранов России рассказали о своих жалобах на нетрезвую избирательную комиссию и на вброс на одном из участков в Аургазинском районе. Кандидат Хасан Идиятуллин вообще считает, что честных выборов в Башкирии не было последние 20 лет.