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Неделя в Башкирии: Итоги выборов, «золотой» прокурор, жестокие дети и «зеленое дерби»

15 сентября 2018, 10:26
Самые важные события и интересные материалы недели.

Медиакорсеть напоминает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 10 сентября, в Башкирии подвели итоги выборов в Госсобрание республики. Медиакорсеть вела трансляцию в течение дня голосования. А утром стало известно, кто победил в 55-ти одномандатных округах и сколько процентов голосов избирателей набрали партии, участвовавшие в выборах.

Во вторник, 11 сентября, стало известно о том, что в Уфе задержали прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина. Его заподозрили в получении взятки на сумму более 5 миллионов рублей. У прокурора обнаружили имущество на сумму около 180 миллионов рублей, а его бывший коллега рассказал Медиакорсети немало интересного о его поведении на работе.

В этот же день Медиакорсеть рассказала о семье, в которой воспитывается девочка с редкой болезнью, синдромом Барде-Бидля. Также мы рассказали об увольнении директора Серафимовской спецшколы Рашита Аднагулова, с этим не согласились все педагоги и многие воспитанники школы.

В среду, 12 сентября, стало известно о том, что в Уфе решили сократить психиатрические бригады скорой помощи. Впрочем, через пару дней после огласки в СМИ руководство скорой помощи пообещало этого не делать.

Отголоски выборов: в среду коммунисты провели бюро рескома, на котором делили мандаты по партийному списку. И похоже, обидели своего союзника, представителя «Левого фронта». Медиакорсеть рассказала о том, что в Ленинском районе Уфы представителями КПРФ были подвергнуты сомнению результаты выборов сразу на девяти участках. А в Партии ветеранов России рассказали о своих жалобах на нетрезвую избирательную комиссию и на вброс на одном из участков в Аургазинском районе. Кандидат Хасан Идиятуллин вообще считает, что честных выборов в Башкирии не было последние 20 лет.

13 сентября общественность потрясла новость о том, что в одном из детских лагерей в Башкирии мальчики 11 и 12 лет попытались изнасиловать свою ровесницу.

В этот же день медиахолдинг РБК Уфа провел дискуссию на тему «Современная школа: ожидания и реалии», в которой приняла участие и министр образования Башкирии.

14 сентября стало известно о том, что сразу три кандидата в депутаты Госсобрания заявили о нарушениях на выборах в Гафурийском районе.

Рабочая неделя закончилась «зеленым дерби», «Салават Юлаев» на домашней арене, ведя игру с перевесом в три шайбы, все же проиграл казанскому «Ак Барсу».

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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