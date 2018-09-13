В Башкирии возмутились звучавшим на выборах шансоном и нетрезвыми членами избиркома

Так, в Гафурийском районе на избирательных участках в качестве музыкального сопровождения звучал блатной шансон в самом что ни на есть его откровенном проявлении - арестантские песни про зону и воров. Для пущей убедительности на сайте партии даже выставлены ссылки на оригиналы песен и видеоролик, в котором на заднем плане слышны соответствующие блатные хиты. Голос за кадром произносит со смехом фразу: «Песня в тему». Примечательно, что, по данным представителей «Партии ветеранов России», речь идет об избирательном участке №1663 в селе Красноусольский, расположенном в детском саду «Сказка» по ул. Садовая, 25.