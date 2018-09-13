В Башкирии возмутились звучавшим на выборах шансоном и нетрезвыми членами избиркома

Сегодня, 13 сентября, «Партия ветеранов России» на своем сайте опубликовала сообщение о нарушениях и злоупотреблениях, выявленных ее представителями во время выборов 9 сентября.
Так, в Гафурийском районе на избирательных участках в качестве музыкального сопровождения звучал блатной шансон в самом что ни на есть его откровенном проявлении - арестантские песни про зону и воров. Для пущей убедительности на сайте партии даже выставлены ссылки на оригиналы песен и видеоролик, в котором на заднем плане слышны соответствующие блатные хиты. Голос за кадром произносит со смехом фразу: «Песня в тему». Примечательно, что, по данным представителей «Партии ветеранов России», речь идет об избирательном участке №1663 в селе Красноусольский, расположенном в детском саду «Сказка» по ул. Садовая, 25.
Как утверждают авторы сообщения на сайте, члены участковой избирательной комиссии не раз просили председателя местного избиркома сменить музыкальное сопровождение, тем более, что музыкой возмущались, в том числе, и избиратели, однако подобные просьбы были проигнорированы.
Второй вопиющий случай, по данным «Партии ветеранов России», произошел на Наумкинском избирательном участке №946 в Аургазинском районе, расположенном в центре д.Наумкино, по ул.Центральная, 31а, в здании дома культуры.
- Члены УИК с правом решающего голоса находились на участке в не трезвом состоянии, - констатируют факт авторы публичного обращения.
Как оказалось, после сообщения о пьяных членах комиссии в Наумкино по вызову представителей «Партии ветеранов России» выезжала полиция. Стражи порядка опросили членов УИК и лично убедились, что, как минимум, один из них нетрезв. Тот и сам признался в употреблении алкоголя и написал объяснительную, но даже после этого он не был отстранен от выполнения своих обязанностей. Освидетельствование нетрезвого члена избиркома на состояние алкогольного опьянения, к сожалению, не проводилось.
- На место происшествия выехала группа быстрого реагирования кандидата в депутаты И.В. Резяпова, в свой адрес ее члены услышали слова: «Будьте вы прокляты» и «Чтоб вы перевернулись», - добавили существенные подробности авторы опубликованного сообщения.
Еще одна жалоба касается событий на 983-м избирательном участке в Аургазинском районе, где, по словам «Партии ветеранов России», членом УИК был произведен вброс бюллетеней в урну для голосования, установленную на избирательном участке. Наблюдатель заметил данный факт и подал жалобу о нем председателю комиссии с требование опломбировать данную урну, вызвав органы правопорядка на место происшествия.
- В своей объяснительной член УИК написала, что является избирателем и проголосовала исключительно за себя, после чего продолжила выполнение своей функции на участке. Но в действительности это была целая упаковка бюллетеней, вброшенная в урну для голосования, - говорится в обращении партии.
Обращения о выявленных нарушениях направлены в адрес председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, а также министру внутренних дел по РБ Роману Дееву и прокурору республики Андрею Назарову с просьбой разобраться.
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