Мания сокращения: В Башкирии ликвидируют выездные бригады психиатров

По данным профсоюза, в уведомлении есть лишь ссылка на некий приказ по станции от 17 августа 2018 года №644, но сам текст приказа никто из сокращаемых сотрудников, по их словам, не видел. В региональное отделение профсоюз «Действие», как сообщила его председатель Тамара Богданова, также никаких документов ни из минздрава РБ, ни от руководства республиканской станции скорой медпомощи на эту тему не поступало.