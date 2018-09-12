Мания сокращения: В Башкирии ликвидируют выездные бригады психиатров

Все сотрудники психиатрических бригад Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф получили уведомления о сокращении. Об этом сообщили представители профсоюза «Действие», куда обратились за помощью сокращаемые сотрудники - санитары, медсестры, медбратья, врачи, водители. Все 34 сотрудника психиатрических бригад получили на руки уведомления об ожидающем их увольнении в связи с сокращением штатов через два месяца.
- Некоторые уведомления подписаны лично главврачом Маратом Зиганшиным, другие - начмедом Резидой Поморцевой. Из уведомлений некоторые сотрудники с удивлением узнали, что, оказывается, они работают уже не в выездной бригаде скорой медицинской помощи психиатрического профиля, а якобы в "бригаде по транспортировке психических больных". Как это случилось, они пока сами не понимают, - сообщает на своей странице в соцсетях руководитель независимого профсоюза «Действие» Андрей Коновал.
По данным профсоюза, в уведомлении есть лишь ссылка на некий приказ по станции от 17 августа 2018 года №644, но сам текст приказа никто из сокращаемых сотрудников, по их словам, не видел. В региональное отделение профсоюз «Действие», как сообщила его председатель Тамара Богданова, также никаких документов ни из минздрава РБ, ни от руководства республиканской станции скорой медпомощи на эту тему не поступало.
Сокращаемые сотрудники уже обратились с коллективными жалобами о нарушении своих прав в прокуратуру Башкирии и Гострудинспекцию по РБ.
В обращении они указали, что согласно штатным нормативам, установленным приказом минздрава России N 108 от 8 апреля 1998 г. в городах с численностью населения свыше 100 тысяч жителей предусмотрена 1 выездная психиатрическая бригада на 300 тысяч населения. Таким образом получается, что Уфу и Уфимский район должны обслуживать как минимум четыре специализированных бригады, которые, помимо оказания психоневрологической помощи, также обслуживают пациентов наркологического профиля (наркоманов, токсикоманов, алкоголиков, больных с алкогольными психозами, пациентов, находящихся в психозе под воздействием наркотических и психотропных веществ).
При этом каких-либо внятных объяснений от руководства Республиканской станции скорой медпомощи о том, на каком основании более миллиона жителей Уфы и пригородного района должны вообще лишиться обслуживания профильных психиатрических бригад, пока не было нигде опубликовано.
- В центральной юридической службе профсоюза "Действие" считают, что речь в данном случае идет не только о нарушении трудовых прав увольняемых сотрудников, но и о правах пациентов и вообще населения в целом на безопасность. Нарушается порядок оказания скорой специализированной помощи по психиатрическому профилю, предусмотренный приказом №388н, - высказал свое мнение Андрей Коновал и привел печальный пример Удмуртии, где также несколько лет назад «оптимизировали» скорую помощь, сократив все службы, какие только было можно, включая и психиатрические бригады.
Вскоре после сокращения в ноябре 2016 года в столицы Удмуртии Ижевске случилось несчастье. На вызов к пациенту в состоянии белой горячки была направлена общепрофильная бригада из врача-психиатра и всего одного фельдшера, не имевшего опыта работы в психиатрической бригаде и потому не сумевшего "подстраховать" коллегу. В результате больной пырнул врача в шею ножом. К счастью, он выжил.
Кстати, это не первая история с сокращениями в службе скорой медпомощи Башкирии, вызвавшая широкий резонанс. Ранее оптимизация коснулась реанимационных бригад, выражали также свое недовольство и водители медицинских автомобилей одной из подстанций, переведенные на аутсорсинг.
Медиакорсеть следит за ситуацией.