Хасан Идиятуллин, кандидат в депутаты: Выборов не было последние 20 лет

-В избирательной компании я участвую без малого 40 лет, первые мои выборы были еще в 1990 году, в 2003 году был кандидатом в президенты Республики Башкортостан, - уверен кандидат в депутаты Госсобрания-Курултая РБ Хасан Идиятуллин. - Наверное, я тот человек, который имеет право заявить, есть у нас в Башкирии выборы или нет? Их нет и не было последние 20 лет. Если по каким-то округам проходили достойные ребята, это было всего лишь делом случая. Например, в Иглинском районе еще за неделю, за месяц до голосования было понятно - готовится фальсификация.