Хасан Идиятуллин, кандидат в депутаты: Выборов не было последние 20 лет

В минувших выборах в Госсобрание-Курултай республики, представители КПРФ были, пожалуй, самыми активными участниками, если учесть количество сообщений о нарушениях, которые от них поступали 9 сентября. В рамках круглого стола представители партии рассказали журналистам, почему, по их мнению, выборы были тотально фальсифицированы и есть ли тому доказательства.
-В избирательной компании я участвую без малого 40 лет, первые мои выборы были еще в 1990 году, в 2003 году был кандидатом в президенты Республики Башкортостан, - уверен кандидат в депутаты Госсобрания-Курултая РБ Хасан Идиятуллин. - Наверное, я тот человек, который имеет право заявить, есть у нас в Башкирии выборы или нет? Их нет и не было последние 20 лет. Если по каким-то округам проходили достойные ребята, это было всего лишь делом случая. Например, в Иглинском районе еще за неделю, за месяц до голосования было понятно - готовится фальсификация.
По его словам, в Иглино на участках, где были наблюдатели или стояли КОИБы, явка составила 15-20%, на всех этих участках победа была за Хасаном Идиятуллиным. Там, где наблюдателей и электронной системы подсчета голосов не было, представитель «Единой России» побеждал с ошеломительным результатом - порядка 600 против 100. Тем временем участки порой располагались буквально через дорогу друг от друга. Объяснить такую разницу не так уж и легко.
О том, что в Иглино были нарушения в ходе выборов, говорят и сами местные жители.
-На участке №2021 передо мной заходил голосовать знакомый по фамилии Семенов. Он берет кипу бюллетеней, а я захожу в соседнюю кабинку. Иду следом за ним, он в кабинке заполняет десятки бумаг. Только вышел, хватаю его за руку: «Вы что делаете, задержите его!». Но он убежал. Подтвердить это может мой супруг. Причем заявление у меня принимать не хотели, согласились только, когда приехал Идиятуллин, а ведь нарушение было вопиющее, заранее подготовленное, - рассказывает Раифа Сорокина.
Подобные факты также привел и кандидат в депутаты по Ленинскому округу Евгений Романчиков.
-Мы будем пытаться привлечь к ответственности членов комиссии. Также от меня подано заявление в Следственный комитет о большом количестве нарушений, - уточнил Евгений Романчиков.