В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках

Среди прочих претензий в жалобе указано также, что на всех перечисленных в ней участках представителям КПРФ отказались показать список людей, пожелавших голосовать вне избирательных участков . В данном случае речь идет о случаях, когда члены участковых избиркомов выезжали на дом к инвалидам и прочим людям, по каким-либо причинам, не сумевшим самостоятельно прийти на голосование. Коммунисты утверждают, что располагают данными о фальсификации данных о голосовании, связанном с переносными урнами, на одном из упомянутых участков. Они считают, что всё это дает им основания настаивать на отмене итогов голосования на конкретных участках.