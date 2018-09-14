В Уфе чиновники пообещали отменить приказ о сокращении психиатрических бригад

Кстати, это не первая история с сокращениями в службе скорой медпомощи Башкирии, вызвавшая широкий резонанс. Ранее оптимизация коснулась реанимационных бригад, выражали также свое недовольство и водители медицинских автомобилей одной из подстанций, переведенные на аутсорсинг.