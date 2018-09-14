В Уфе чиновники пообещали отменить приказ о сокращении психиатрических бригад

Накануне, 13 сентября, в минздраве Башкирии состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение отменить сокращение психиатрических бригад скорой медпомощи. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на главного врача РССМП и ЦМК Марата Зиганшина.
Руководитель региональной оперативной медицинской службы подтвердил, что отменит подписанный недавно приказ о сокращении психиатрических бригад, поскольку руководство минздрава республики смогло найти дополнительные средства для финансирования бригад в полном объеме.
- Я сейчас подпишу приказ об отмене сокращения психиатрических бригад на нашей станции,- пообещал чиновник.
При этом объемы финансирования, выделенного для обеспечения работы психиатрических бригад, Марат Зиганшин не уточнил.
Как полагают представители независимого профсоюза медиков «Действие», изменить решение о сокращении психиатрических бригад медицинских чиновников побудило обращение почти трех десятков сотрудников специальных медицинских бригад в прокуратуру и Гострудинспекцию, а также широкий резонанс, вызванный сомнительным решением руководства РССМП и ЦМК на федеральном уровне.
Кстати, это не первая история с сокращениями в службе скорой медпомощи Башкирии, вызвавшая широкий резонанс. Ранее оптимизация коснулась реанимационных бригад, выражали также свое недовольство и водители медицинских автомобилей одной из подстанций, переведенные на аутсорсинг.
Медиакорсеть следит за развитием событий.