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В Уфе чиновники пообещали отменить приказ о сокращении психиатрических бригад

14 сентября 2018, 10:54
Об этом сообщил журналистам главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Марат Зиганшин.

Накануне, 13 сентября, в минздраве Башкирии состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение отменить сокращение психиатрических бригад скорой медпомощи. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на главного врача РССМП и ЦМК Марата Зиганшина.

Руководитель региональной оперативной медицинской службы подтвердил, что отменит подписанный недавно приказ о сокращении психиатрических бригад, поскольку руководство минздрава республики смогло найти дополнительные средства для финансирования бригад в полном объеме.

- Я сейчас подпишу приказ об отмене сокращения психиатрических бригад на нашей станции,- пообещал чиновник.

При этом объемы финансирования, выделенного для обеспечения работы психиатрических бригад, Марат Зиганшин не уточнил.

Как полагают представители независимого профсоюза медиков «Действие», изменить решение о сокращении психиатрических бригад медицинских чиновников побудило обращение почти трех десятков сотрудников специальных медицинских бригад в прокуратуру и Гострудинспекцию, а также широкий резонанс, вызванный сомнительным решением руководства РССМП и ЦМК на федеральном уровне.

Кстати, это не первая история с сокращениями в службе скорой медпомощи Башкирии, вызвавшая широкий резонанс. Ранее оптимизация коснулась реанимационных бригад, выражали также свое недовольство и водители медицинских автомобилей одной из подстанций, переведенные на аутсорсинг.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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