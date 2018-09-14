mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Район живет по понятиям»: Три кандидата в депутаты из Башкирии заявили о нарушениях

14 сентября 2018, 16:54
Сразу три кандидата в депутаты обратились в федеральные инстанции с сигналами о нарушениях, допущенных во время выборов.

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что три кандидата в депутаты, баллотировавшиеся в Госсобрание-курултай Башкирии по избирательному округу №29 в Гафурийском районе Башкирии отправили содержательную жалобу в Москву. Авторами жалобы выступили два представителя КПРФ Гарифулла Япаров и Фарит Юсупов, а также кандидат от Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Адресатами в жалобе указаны президент России Владимир Путин, глава ЦИК РБ Элла Памфилова, Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Следком, а также управление по вопросам противодействия коррупции при администрации президента РФ, уполномоченный по правам человека и председатель ЦК КПРФ.

В своем обращении кандидаты, которые оказались в числе проигравших, заявили, что в Гафурийском районе имели место «жуткие случаи фальсификации итогов выборов» практически во всех 47 избирательных участках. В качестве аргументов они привели свидетельства своих однопартийцев, которые 9 сентября присутствовали на избирательных участках в качестве наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голос.

По словам представителей партий, на тех участках, где они следили за происходящим, по итогам голосования лидировали кандидаты от коммунистов либо от Партии ветеранов России. Тоже самое отмечается и на участках, где были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Но в остальных случаях, если представителей данных партий на участках не было либо создавались помехи для их нормальной работы, на выборах победил представитель партии «Единая Россия». Проанализировав данные своих людей о явке на выборы на разных участках и сравнив их с итогам голосования, авторы жалобы сделали вывод, что там явно имели место вбросы бюллетеней, причем кое-где несовпадения данных наблюдателей о явке и официальных сведений о проголосовавших даже превысило 400 человек.

Эти и прочие аргументы, по мнению авторов письма, позволяют им заявить в конце своего обращения, что «в Гафурийском районе перестали работать федеральные законы, район живет по понятиям», о чем они, собственно, и сообщили в своей жалобе в федеральные инстанции. Подробную информацию о всех выявленных нарушениях, касающихся не только выборов, авторы письма пообещали представить правоохранительным органам.

Напомним. накануне представитель Партии ветераны России подал жалобу на звучание шансона на избирательном участке и нетрезвое состояние одного из членов избиркома.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Выборы в Башкирии: Испорченные бюллетени не учли, но на охоту не поехалиВыборы в парламент Башкирии одобрены и признаны состоявшимися и действительными
#Новости#Выборы#Выборы-2018#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48