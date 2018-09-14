«Район живет по понятиям»: Три кандидата в депутаты из Башкирии заявили о нарушениях

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что три кандидата в депутаты, баллотировавшиеся в Госсобрание-курултай Башкирии по избирательному округу №29 в Гафурийском районе Башкирии отправили содержательную жалобу в Москву. Авторами жалобы выступили два представителя КПРФ Гарифулла Япаров и Фарит Юсупов, а также кандидат от Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Адресатами в жалобе указаны президент России Владимир Путин, глава ЦИК РБ Элла Памфилова, Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, Следком, а также управление по вопросам противодействия коррупции при администрации президента РФ, уполномоченный по правам человека и председатель ЦК КПРФ.
В своем обращении кандидаты, которые оказались в числе проигравших, заявили, что в Гафурийском районе имели место «жуткие случаи фальсификации итогов выборов» практически во всех 47 избирательных участках. В качестве аргументов они привели свидетельства своих однопартийцев, которые 9 сентября присутствовали на избирательных участках в качестве наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голос.
По словам представителей партий, на тех участках, где они следили за происходящим, по итогам голосования лидировали кандидаты от коммунистов либо от Партии ветеранов России. Тоже самое отмечается и на участках, где были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Но в остальных случаях, если представителей данных партий на участках не было либо создавались помехи для их нормальной работы, на выборах победил представитель партии «Единая Россия». Проанализировав данные своих людей о явке на выборы на разных участках и сравнив их с итогам голосования, авторы жалобы сделали вывод, что там явно имели место вбросы бюллетеней, причем кое-где несовпадения данных наблюдателей о явке и официальных сведений о проголосовавших даже превысило 400 человек.
Эти и прочие аргументы, по мнению авторов письма, позволяют им заявить в конце своего обращения, что «в Гафурийском районе перестали работать федеральные законы, район живет по понятиям», о чем они, собственно, и сообщили в своей жалобе в федеральные инстанции. Подробную информацию о всех выявленных нарушениях, касающихся не только выборов, авторы письма пообещали представить правоохранительным органам.
Напомним. накануне представитель Партии ветераны России подал жалобу на звучание шансона на избирательном участке и нетрезвое состояние одного из членов избиркома.
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