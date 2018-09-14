«Район живет по понятиям»: Три кандидата в депутаты из Башкирии заявили о нарушениях

По словам представителей партий, на тех участках, где они следили за происходящим, по итогам голосования лидировали кандидаты от коммунистов либо от Партии ветеранов России. Тоже самое отмечается и на участках, где были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Но в остальных случаях, если представителей данных партий на участках не было либо создавались помехи для их нормальной работы, на выборах победил представитель партии «Единая Россия». Проанализировав данные своих людей о явке на выборы на разных участках и сравнив их с итогам голосования, авторы жалобы сделали вывод, что там явно имели место вбросы бюллетеней, причем кое-где несовпадения данных наблюдателей о явке и официальных сведений о проголосовавших даже превысило 400 человек.