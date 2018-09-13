Жестокие дети: В Башкирии мальчики 11 и 12 лет пытались изнасиловать ровесницу

Вопросов несколько: первый - как воспитатели и вожатые вообще допустили такую ситуацию, что все дети разбрелись по территории лагеря и длительное время находились без присмотра, второй - кто будет отвечать за случившееся? Несмотря на очевидные отклонения в поведении мальчиков, им все же 11 и 12 лет, и единственное, что допустимо по отношению к ним - длительные воспитательные меры.