Жестокие дети: В Башкирии мальчики 11 и 12 лет пытались изнасиловать ровесницу

Обычный летний вечер в лагере посреди Южноуральских гор. Девочки наряжаются на дискотеку, мальчики выпускают пыл, бегая по территории. В отряде остается всего одна девочка - на дискотеку ей не хотелось. В лагерь «Горное ущелье» она получила путевку от социального центра в Челябинске. Вместе с ней поехали брат и сестра, правда, их по возрасту определили в другие отряды.
Двое мальчиков - 11 и 12 лет, увидев, что девочка осталась одна, решили тоже пропустить дискотеку, но совсем не для того, чтобы обсудить программу чтения на лето или спросить, почему она грустит. Вместо этого они повалили пятиклассницу на пол, ударили несколько раз и, как сообщает «МК-Урал», предприняли попытку изнасилования. К счастью, в комнату кто-то вошел и страшного удалось избежать.
В тот же вечер пострадавшая, захлебываясь слезами, позвонила отцу. Её немедленно забрали, с вожатой взяли объяснительную (так как в момент ЧП ее не было), мальчиков из лагеря отчислили.
Родители девочки, по понятным причинам, ситуацию на самотек пускать не стали: они обратились в следком республики.
- По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения.
Вопросов несколько: первый - как воспитатели и вожатые вообще допустили такую ситуацию, что все дети разбрелись по территории лагеря и длительное время находились без присмотра, второй - кто будет отвечать за случившееся? Несмотря на очевидные отклонения в поведении мальчиков, им все же 11 и 12 лет, и единственное, что допустимо по отношению к ним - длительные воспитательные меры.
К сожалению, получить комментарий в лагере не удалось: смена закончилась, и в данный момент никого нет на месте - по каждому из многочисленных номеров никто не берет трубку.
Мнение
Роман Петров, адвокат:
-Ситуация непростая. Особенно сложно комментировать, когда у тебя самого ребенок такого же возраста, и даже не верится, что такое возможно. Конечно, возраст уголовной ответственности у мальчиков не наступил, но их обязательно должны поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, проверить их родителей, что за семьи, какие там проблемы имеются.
Вожатые могут понести только дисциплинарное наказание, а вот администрация лагеря может и должна быть привлечена к ответственности. По-хорошему, директор лагеря после такой ситуации должна написать заявление по собственному желанию, так как она не соответствует занимаемой должности, не обучает персонал, не проводит с детьми бесед о том, что можно, а что нельзя.
И, конечно, родители пострадавшей имеют полное право потребовать компенсацию за причиненный моральный ущерб. Конкретную сумму не назову, так как размер компенсации всегда в индивидуальном порядке устанавливает суд.
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