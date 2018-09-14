Современная школа в Башкирии: Новые технологии, здоровье детей и нехватка мест

В гостинице «Шератон» на новой дискуссионной площадке медиахолдинга РБК Уфа 13 сентября состоялось интересное обсуждение проблем образования. Тему обозначили так: «Современная школа: ожидания и реалии», формат встречи – как «некруглый стол», вела встречу Светлана Стрельцова. Она сходу задала участникам встречи вопрос: «А что для вас означает современная школа?»
- Это место, где формируется мыслящий ученик, который не боится нового, креатива и готов к взрослой жизни, - высказался Азат Янгиров, директор Института стратегических исследований АН РБ.
- Это социальный институт формирования будущего, - высказался кто-то из представителей министерства образования.
- Место для воспитания полноценного гражданина страны, - добавил кто-то.
- И там здоровье детей должно не только сохраняться, но и укрепляться, - авторитетно заявила представитель Роспотребнадзора Римма Ахметшина.
Как видим, ожидания от школы задают высокую планку. А что же происходит с ней сейчас, какие проблемы имеются и какие перспективы видны? На эти вопросы попробовали ответить участники дискуссии.
Министр образования: «Даже я не всегда понимаю, что это за современное оборудование»
Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова куда-то торопилась, поэтому ей дали высказаться в первую очередь. Передадим тезисы ее выступления.
- Наша задача - научить детей учиться, создать условия для развития каждого ребенка. А дальше – всё в их руках, - примерно так высказалась Гульназ Шафикова. – По расходам государства образование стоит на втором месте после здравоохранения. Понятно, что если мы не займемся образованием, то у нас нет будущего.
По словам министра, ежегодно на образование в Башкирии выделяется из бюджета около 1,5 миллиарда рублей, по бюджетной обеспеченности республика находится на 7-м месте в стране, а к 100-летию Башкирии из 100 «юбилейнных» объектов 49 – это объекты образования.
- Мы не просто строим школы, но и оснащаем их в соответствии с современными требованиями, - отметила Гульназ Шафикова. – Это будут школы 21 века. Даже я не всегда понимаю, что это за современное оборудование.
«Наши девятиклассники не всегда обладают нужными умениями»
О проблемах современной школы высказался первый заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин.
- Наша начальная школа – одна из лучших, это признано на международном уровне, - начал он. – Но есть и проблемы.
По словам первого замминистра, нынешние девятиклассники не всегда обладают нужными умениями, имея хорошие академические знания.
- Например, умением поставить свое «я», ориентироваться в мире, работать в команде, - перечислил он.
«Главное – чтобы выпускники вернулись в республику»
Заговорили и о проблемах высшей школы. Поговорили о том, что большое количество выпускников школ Башкирии выезжает в другие регионы, чтобы получить высшее образование. В некоторых районах республики доля уезжающих достигает 60 процентов.
- Если уезжают учиться - это не страшно, - сказала министр образования Гульназ Шафикова. - Страшно, когда не возвращаются.
Мы же готовим человеческий капитал для своего региона, пояснила министр.
- Это не праздный вопрос, он требует серьезного рассмотрения, - отметила Шафикова. - Для нас стоит задача - вернуть ребят после окончания вузов в регион. И мы это делаем совместно с минэкономики.
По словам министра, примерно 24 процента 11-классников уезжают в лучшие вузы страны, и есть тенденция их возврата в республику.
По данным соцопроса, приведенного в пример в ходе обсуждения директором Института стратегических исследований АН РБ Азатом Янгировым, население республики высоко оценивает качество общего образования, и намного хуже относится к высшему образованию в регионе.
- Мы работаем с главами администраций, выясняем, почему дети уезжают, - сказали представители минобразования. - С 28 сентября в республике запускается пилотный проект, будем выезжать по районам вместе с представителями вузов. Даже мультфильмы, ролики подготовили. Но сделали это чуть позже, чем представители других вузов, которые уже "пылесосят" нашу республику и привлекают к себе абитуриентов.
А кто-то из участников встречи высказал мысль о том, что молодежи кроме самого образования важны еще и социальные условия там, где они учатся. То есть если бы в Уфе были современные студенческие кампусы, кто знает, может никто бы в Москву и не стремился?
Появятся ли в Башкирии интерактивные классы, как в Китае
Руководитель башкирского отделения «Опоры России» Тимур Лукманов в ходе "некруглого стола" спросил у министра:
- Меня вдохновил образовательный процесс в Китае. Там преподаватель из Пекина может обучать детей из провинции, есть интерактивные классы, дети могут спрашивать по видео, учитель всех видит. Через сколько лет в России возможно такое?
- Через 6 лет, - сначала обнадежила Гульназ Шафикова, но потом пояснила, что речь идет о технической возможности. Такой метод образования может быть реализован только при быстром интернете, и такой интернет может появиться в стране уже в 2019 году, а медиаконтент – к 2024 году.
- Но я не сторонник дистанционного обучения, - заметила Гульназ Шафикова.
Без частного сектора не обойтись
Поговорили на площадке медиахолдинга РБК Уфа и о проблемах переполненности образовательных учреждений. Всем понятно, что проблему нехватки мест в тех же детсадах без негосударственных учреждений не решить.
- Только за счет строительства задачу доступности для детей до 3 лет не решить, - высказался Азат Янгиров. – Есть задача привлечь негосударственный сектор, наращивая по 1000 мест в год за счет грантов и субсидий.
Не секрет, что и в школах есть классы, где вместо положенных по санитарным нормам 25 детей учатся 30-35. Как же такие классы проходят проверки Роспотребнадзора, такой вопрос мы задали его представителю Римме Ахметшиной.
- Да, мы знаем об этом, - сказала она. – Штрафуем за это. Но от этого площадей не прибавляется.
Может, и в школах пора частный сектор привлекать? Вопрос, который пока остается без ответа.
Почему дети учатся шесть дней, а взрослые работают пять дней в неделю
Такой резонный вопрос задал один из родителей. Ведь взрослые и за пять дней устают, а ребенок, который учится шесть дней в неделю, должен и в воскресенье подготовиться к школе, те же домашние задачи решить. Детям отдых не нужен?
Заместитель начальника управления по контролю и надзору в сфере образования министерства образования РБ Альберт Яримов ответил на вопрос:
- Много таких обращений поступает. Сразу скажу, что это находится в компетенции школы, куда мы вмешиваться не вправе. Пятидневка возможна, в Уфе много таких примеров.
- Но это зависит от образовательной программы, - включилась в разговор начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Римма Ахметшина. – Сейчас допускается до семи уроков в день. Если по программе успевают уложиться в пятидневку, то почему бы и нет. Но если родители хотят, чтобы их дети изучали 2-3 иностранных языка, например, то они вряд ли могут уместиться в пятидневку.