«Зеленое дерби»: «Салават» уступил «Ак Барсу» в Уфе по буллитам

В Уфе завершился матч чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» - «Ак Барс». Уфимская команда, ведя в счете с преимуществом в три шайбы, позволила сопернику сравнять счет. В овертайме никто не сумел распечатать ворота соперника, а в серии буллитов точнее были казанцы. Они и увезли из Уфы два очка за победу.