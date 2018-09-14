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«Зеленое дерби»: «Салават» уступил «Ак Барсу» в Уфе по буллитам

14 сентября 2018, 21:51
Уфимская команда растеряла преимущество в три шайбы.

В Уфе завершился матч чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» - «Ак Барс». Уфимская команда, ведя в счете с преимуществом в три шайбы, позволила сопернику сравнять счет. В овертайме никто не сумел распечатать ворота соперника, а в серии буллитов точнее были казанцы. Они и увезли из Уфы два очка за победу.

В первом периоде уфимцы забили две шайбы, отличились Александр Кадейкин и Владимир Ткачёв.

Во втором игровом отрезке Линус Умарк довёл преимущество уфимцев до трёх шайб (3:0), но гости ответили голом Артёма Лукоянова. В концовке второго периода хозяева забросили четвёртую шайбу усилиями Антона Бурдасова и восстановили преимущество.

Но в третьем периоде «Ак Барс» показал свой чемпионский характер, сравняв счет. Шайбы на счету Роба Клинкхаммера, Антона Ландера и Даниса Зарипова. Игра перешла в овертайм, который не выявил победителя. А в серии буллитов казанцы одержали победу.

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