В Башкирии коммунисты поделили мандаты депутатов Госсобрания

- Рано еще делить шкуру «неубитого медведя», - прокомментировал ситуацию Медиакорсети член ЦИК Башкирии Вадим Садыков. – В ближайшие дни ЦИК РБ разошлет всем потенциальным депутатам извещения с просьбой сообщить, какой выбор сделали депутаты. Они должны определиться до 17 сентября. Кто-то может отказаться от своего мандата, и тогда он распределяется согласно закону. В нем все подробно расписано. Например, Ильгам Галин проходит и по списку, и по одномандатному округу. Он должен решить, от какого мандата он отказывается.