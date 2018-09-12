В Башкирии коммунисты поделили мандаты депутатов Госсобрания

На заседании бюро рескома КПРФ сегодня решали, как будет выглядеть список депутатов от КПРФ в Госсобрании Башкирии.
Коммунисты завоевали 11 мандатов по единому округу и 4 – в одномандатных округах. Поскольку в общереспубликанском списке от коммунистов в первой тройке находился Ильгам Галин, победивший в одномандатном округе № 17, то его место должно было перейти кому-то из его соратников.
После обсуждения в бюро рескома список депутатов Госсобрания РБ от КПРФ по единому округу может выглядеть так (в скобках указаны номера региональных групп):
1. Юнир Кутлугужин (первая тройка)
2. Вадим Старов (первая тройка)
3. Игорь Семенов (20)
4. Руслан Шаяпов (17)
5. Анатолий Веськин (48)
6. Лия Хафизова (4)
7. Андрей Егоров (27)
8. Айнур Гайнуллин (24)
9. Ирек Усманов (54)
10. Александр Алексеев (16)
11. Герман Трунов (8)
Последние две фамилии – это рекомендации от бюро рескома КПРФ ЦИК РБ.
- Окончательное решение будет принимать ЦИК РБ, - пояснила пресс-секретарь рескома КПРФ Гузель Хазеева.
Дело в том, что по Кодексу РБ о выборах мандаты распределяются в порядке убывания по тем региональным группам, которые набрали наибольшее число голосов. В данном случае оказалась «обиженной» региональная группа округа №5, который по доле голосов избирателей, отданных за КПРФ (29,62%), оказался впереди округов №16 (28,16%) и №8 (27,27%). То есть под вопросом оказалась судьба мандата, предназначенного первому в региональной группе округа № 5 – Дмитрию Чувилину.
Если он откажется от своего места, то тогда список, рекомендуемый бюро рескома КПРФ, станет окончательным. Если нет – то в этом списке возможны изменения.
- Рано еще делить шкуру «неубитого медведя», - прокомментировал ситуацию Медиакорсети член ЦИК Башкирии Вадим Садыков. – В ближайшие дни ЦИК РБ разошлет всем потенциальным депутатам извещения с просьбой сообщить, какой выбор сделали депутаты. Они должны определиться до 17 сентября. Кто-то может отказаться от своего мандата, и тогда он распределяется согласно закону. В нем все подробно расписано. Например, Ильгам Галин проходит и по списку, и по одномандатному округу. Он должен решить, от какого мандата он отказывается.
Добавим, что в башкирском парламенте от коммунистов также будут представлены 4 депутата, победившие в одномандатных округах: Рустам Хафизов (округ №4), Альберт Газизов (округ №5), Ильгам Галин (округ №17) и Гюзель Юсупова (округ №24).
Ресурс «Бажин-фактор» спросил напрямую у первого секретаря рескома КПРФ Юнира Кутлугужина и лидера регионального отделения «Левого фронта» Дмитрия Чувилина, как они прокомментируют ситуацию.
- На три мандата мы рассмотрели четыре претендента, и путем тайного голосования эти мандаты достались Лие Хафизову, Александру Алексееву и Герману Трунову, - сказал Юнир Кутлугужин.
Четвертый из этого списка претендентов Дмитрий Чувилин с таким раскладом не согласился:
- Сегодня прошло заседание бюро рескома, и партийцы подумали, что они вправе перераспределять мандаты. Я как человек беспартийный могу партийной дисциплине не подчиняться. Для меня важно волеизъявление граждан. И добавил, что отказываться от своего мандата не собирается.