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В Башкирии проведут всеобщую перепись свиней

13 августа 2018, 10:06
Это будет сделано для предотвращения особо опасных болезней.

Мероприятие должно быть проведено до конца текущего года. Об этом говорится в Постановлении Башкирии о внесении изменений в другое постановление – «О мерах по предупреждению возникновения особо опасных болезней».

Все свиньи во всех личных подсобных хозяйствах, фермах будут идентифицированы и внесены в специальный электронный реестр. Это будет сделано сейчас (до конца года) и в последующем регистрация поросят будет происходить постоянно. Ответственные: Управление ветеринарии, Управление Россельхознадзора, Минсельхоз Башкирии и республиканское УФСИН, так как в местах лишения свободы также разводят поголовья свиней.

В целях недопущения страшных болезней (африканская чума и другие) в течение года также проверят фирмы и предпринимателей на предмет того, как они исполняют соответствующие законы.

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