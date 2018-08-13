В Башкирии проведут всеобщую перепись свиней

Все свиньи во всех личных подсобных хозяйствах, фермах будут идентифицированы и внесены в специальный электронный реестр. Это будет сделано сейчас (до конца года) и в последующем регистрация поросят будет происходить постоянно. Ответственные: Управление ветеринарии, Управление Россельхознадзора, Минсельхоз Башкирии и республиканское УФСИН, так как в местах лишения свободы также разводят поголовья свиней.