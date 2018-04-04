В Башкирии проведут кулинарную перепись

Это будет выборочное наблюдение рациона питания населения, которое проведет республиканское управление статистики – Башкортостанстат. Опрос будет проводиться в течение почти месяца с 17 мая по 15 июня этого года, проходить он будет по месту проживания людей, то есть, примерно, как во время переписи населения.

Естественно, это дело добровольное: о своих кулинарных предпочтениях можно интервьюеру рассказать, а можно ничего и не говорить. Кстати, интервьюер должен представиться, показать свое служебное удостоверение, и, если вы уже согласны, задать вам вопросы из своих вопросников.

И все, что вы скажете, останется между вами – полученные данные не подлежат разглашению, их можно использовать исключительно для статистических исследований.

Опрос этот делается с целью узнать социальные, экономические, поведенческие факторы, которые влияют и обеспечивают (или не обеспечивают) наше полноценное питание. Будет также определена энергетическая ценность питания людей и особенности формирования «продуктовой корзины» взрослых и детей.

Во время проведения опроса отдельно будут опрошены дети до 14 лет, взрослые – старше 14 лет, будет отдельный вопросник для домохозяйств, будут записаны рост и вес респондентов. Предъявлять какие-то документы, подтверждающие ваши ответы, не нужно: ответы будут записаны только с ваших слов.