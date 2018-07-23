В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

Карантин касается деревни Смаково Араслановского сельсовета Мелеузовского района Башкирии и действует с 17 июля 2018 года. На карантинной территории запрещено проводить выставки кошек и собак, натаскивание собак, вывоз собак и кошек за пределы территории, продажу домашних животных.