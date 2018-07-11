В Уфе в одном из районов ввели карантин по бешенству

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Соответствующий указ опубликован 11 июля на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.
Согласно документу, карантин введен на территории, ограниченной улицей Рифата Исламова до реки Уфа, от Мелеузовской до озера Брызгалово. В документе ооднако не поясняется, в связи с чем введен карантин, однако отмечается, что теперь на вышеупомянутой территории запрещены проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак; торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов диких животных.
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