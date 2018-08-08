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Уфимский завод «Промсвязь» уйдет с молотка

8 августа 2018, 16:28
Начальная цена – 710 миллионов рублей.

Торги состоятся 4 октября текущего года, время подкопить денег есть. Торги проводит Российский аукционный дом (РАД) по поручению «Башинформсвязи» (входит в состав ПАО «Ростелеком»).

Завод «Промсвязь» расположен на улице 50-летия СССР, имеет удобные подъездные пути. Предприятие занимается производством телекоммуникационного и светодиодного оборудования. Около 30% площадей сдается в аренду. Годовой доход от сдачи в аренду более 59,4 миллиона рублей.

Всего в состав комплекса входят 11 земельных участков общей площадью 4,7 гектара, производственно-складские помещения площадью 40,7 тысячи квадратных метров.

Информацию об объекте и о продаже можно посмотреть здесь.

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