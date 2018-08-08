Уфимский завод «Промсвязь» уйдет с молотка

Завод «Промсвязь» расположен на улице 50-летия СССР, имеет удобные подъездные пути. Предприятие занимается производством телекоммуникационного и светодиодного оборудования. Около 30% площадей сдается в аренду. Годовой доход от сдачи в аренду более 59,4 миллиона рублей.