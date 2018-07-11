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ФК «Уфа» сыграет со старейшим клубом Италии «Удинезе»

11 июля 2018, 16:06
Матч пройдет 20 июля.

Определился последний соперник футбольного клуба «Уфа» в заключительном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сообщили в ФК «Уфа». 20 июля уфимцы встретятся со старейшим клубом Италии – «Удинезе», неоднократным участником еврокубков. Этот клуб берет свою историю с 1896 года.

Всего ФК «Уфа» в последнем перед началом чемпионата России сборе сыграет четыре контрольных матча: 12 июля «Уфа» сыграет с немецким клубом «Мюнхен-1860», 13 июля – с чешским ФК «Пршибраш», 17 июля – с турецким «Истанбул Башакшехир», 20 июля – с «Удинезе».

После сборов подопечные Сергея Томарова вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к домашнему матчу Лиги Европы, который состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник». Соперником «Уфы» во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель противостояния между боснийским клубом «Широки Бриег» и словенским «Домжале».

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