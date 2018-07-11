ФК «Уфа» сыграет со старейшим клубом Италии «Удинезе»

После сборов подопечные Сергея Томарова вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к домашнему матчу Лиги Европы, который состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник». Соперником «Уфы» во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель противостояния между боснийским клубом «Широки Бриег» и словенским «Домжале».