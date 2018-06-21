В Уфе открылся уникальный парк динозавров - Юркин парк

Травоядные и хищники, с рогами и без, с броней и защитной булавой на хвосте, а кто-то даже с антенной в виде гребня, которая служила им в качестве устройства, передающего звуковые сигналы с другими членами стада. Рядом с любым динозавром есть краткая информация о нем и о том, когда нашли последние останки животного, поэтому не беспокойтесь за то, что о мире юрского периода вы ничего не знали. Вместе с Юркин-парк вы откроете для себя динозавров с новой стороны!