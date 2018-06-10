«Амкар должен жить»: В Уфе болельщики поддержали пермский клуб

– Я сожалею, что такое сегодня происходит с этими двумя командами. О том, что «Тосно» добился высокого результата, завоевав Кубок России, и прекратил существование. Тем более, что может исчезнуть «Амкар» – клуб с богатой историей и большим потенциалом. Это наши соседи, и очень прискорбно, что в клубах возникла такая ситуация.