«Енисей» и «Амкар» завоевали право выступать в премьер-лиге

Вчера состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в чемпионате России по футболу в новом сезоне.

Футболисты «Енисея» уступили «Анжи» со счетом 3:4, но по итогам двух встреч (3:0, 3:4) они проходят в премьер-лигу, сообщает «Советский спорт». А «Анжи» в следующем сезоне выступит в первенстве ФНЛ.

Пермский «Амкар» вчера выиграл в гостях у «Тамбова» - 1:0, и по итогам двух встреч (2:0, 1:0) остается в премьер-лиге. А «Тамбов» продолжит свое выступление в ФНЛ.