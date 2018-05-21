«Енисей» и «Амкар» завоевали право выступать в премьер-лиге

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Стали известны все соперники «Уфы» в новом сезоне.
Сюжеты: Болеем за наших
Вчера состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в чемпионате России по футболу в новом сезоне.
Футболисты «Енисея» уступили «Анжи» со счетом 3:4, но по итогам двух встреч (3:0, 3:4) они проходят в премьер-лигу, сообщает «Советский спорт». А «Анжи» в следующем сезоне выступит в первенстве ФНЛ.
Пермский «Амкар» вчера выиграл в гостях у «Тамбова» - 1:0, и по итогам двух встреч (2:0, 1:0) остается в премьер-лиге. А «Тамбов» продолжит свое выступление в ФНЛ.
Таким образом стали известны все соперники «Уфы» в следующем сезоне чемпионата России по футболу. Вместо выбывших «Тосно» и СКА-Хабаровск в премьер-лигу вошли лидеры ФНЛ – «Оренбург» и «Крылья Советов».
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