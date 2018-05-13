"Уфа" победила "Тосно" с крупным счетом

Перед матчем болельщики фотографировались с Дмитрием Стоцким, который переходит в "Краснодар". Сам Дмитрий в игре принять участия не мог - из-за перебора желтых карточек.

В начале игры футболисты "Тосно" провели пару опасных атак, били угловые, но уфимцы оказались мастеровитее. На 28 минуте хозяева поля зарабатывают штрафной удар, который реализует Дмитрий Живоглядов. Стоящие в стенке уфимцы пригнулись, и Дмитрий забивает мяч в дальний угол. 1:0.

Второй гол "Уфа" забивает почти сразу же. Слай разогнал атаку, мяч дошел до Пауревича, тот с фланга простреливает в штрафную, и Дмитрий Сысуев опережает всех.2:0 - с таким счетом завершился первый тайм.

До перерыва тренерский штаб произвел замену, выпустив вместо Сысуева Кэтэлина Карпа.Второй тайм прошел с большим перевесом уфимской команды. Вначале Слай перехватил мяч и переиграл Юрченко. Он же отдал голевую передачу на 81 минуте, четвертый гол забил Иван Пауревич. И жирную точку в матче поставил Живоглядов, оформивший дубль.