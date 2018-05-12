Если победят «Тосно»: «Уфа» сможет выступать в еврокубках

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Вчера, 11 мая, состоялось заседание комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС). В нем было принято решение дать уфимскому клубу «Уфа» возможность выступать в еврокубках.
Отметим, «Уфа» перед заключительным туром РФПЛ занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата России. Впереди – важный матч с «Тосно». Если уфимцы обыграют эту команду, то откроется возможность выступать в еврокубках.
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