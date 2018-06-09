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В Уфе можно купить самый дешевый флаг России

9 июня 2018, 10:20
Продажи символа российской государственности за полгода увеличились почти в 3 раза.

Увеличение продаж различной атрибутики с государственной российской символикой увеличились по сравнению с январем в 2,8 раза. Связано это, по оценке специалистов сервиса бесплатных объявлений «Юла», с предстоящим праздником – Днем России, отмечаемым 12 июня.

Самым популярным товаром с изображением триколора в Уфе стали, собственно, флаги – 48% всех объявлений. На втором месте – футболки, на них приходится 24% предложений о купле/продаже. В топ-5 самых популярных товаров с изображением флага России входят также кепки, значки и чехлы.

Средняя цена полотнища в Уфе – всего 100 рублей. Среди 17 городов Уфа по дороговизне флага на 17 месте. Разница с самым дорогим городом, Волгоградом – 17 раз (прямо магическое число какое-то), где главный символ России стоит в среднем 1730 рублей. Средняя цена флага по России – 700 рублей.

По объемам продаж лидируют Москва и Санкт-Петербург. Видимо, это связано с тем, что в обеих столицах пройдут самые массовые народные гуляния в праздничные дни. Меньше всего государственной символикой интересуются в Воронеже, Омске и Сочи.

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