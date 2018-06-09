В Уфе можно купить самый дешевый флаг России

По объемам продаж лидируют Москва и Санкт-Петербург. Видимо, это связано с тем, что в обеих столицах пройдут самые массовые народные гуляния в праздничные дни. Меньше всего государственной символикой интересуются в Воронеже, Омске и Сочи.