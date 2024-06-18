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День России

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2024
В районе Башкирии после отъезда Хабирова закрыли туалеты
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве возмутился закрытием туалетов на празднике «Салауат йыйыны» после его отъезда.
18 июня, 13:10
В Башкирии в канун Дня России напился 71 водитель
Сотрудники ГАИ Башкирии подвели итоги массовых рейдов в регионе.
12 июня, 10:30
Путин поздравил Хабирова с Днём России
Поздравления от высших эшелонов власти получил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом гласит информация на сайте пресс-службы руководителя региона. Напомним, 12 июня в стране отмечается День России.
12 июня, 09:22
Празднование Дня России в Уфе в 2024 году — праздничная программа
11 июня, 13:29
В Башкирии ждут пекло
10 июня, 10:36
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21
Отмена Сабантуя в Башкирии вызвала возмущение
31 мая, 05:10
2023
Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?
7 июня 2023, 11:40
2017
Как Уфа отпразднует День России и День города
11 июня 2017, 09:40
В Уфе 10 июня перекроют часть улицы Ухтомского
7 июня 2017, 12:29

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