В Москве в день России развернули самый большой флаг страны

Во флешмобе «Символ России» на Поклонной горе приняли участие сотник студентов и школьников.

Сегодня в Москве на Поклонной горе развернули самый большой государственный флаг России, передает ТАСС.

Во флешмобе «Символ России» приняли участие сотни студентов и школьников Москвы. Они развернули самый большой государственный флаг Российской Федерации, Его размеры - 26,46 х 39,69 метров, а площадь превысила тысячу квадратных метров.

К акции мог присоединиться любой желающий.

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