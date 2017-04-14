В Москве в день России развернули самый большой флаг страны
Сегодня, 22:03ОбществоРазиф АбдуллинФото: tass.ru
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Во флешмобе «Символ России» на Поклонной горе приняли участие сотник студентов и школьников.
Сегодня в Москве на Поклонной горе развернули самый большой государственный флаг России, передает ТАСС.
Во флешмобе «Символ России» приняли участие сотни студентов и школьников Москвы. Они развернули самый большой государственный флаг Российской Федерации, Его размеры - 26,46 х 39,69 метров, а площадь превысила тысячу квадратных метров.
К акции мог присоединиться любой желающий.
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