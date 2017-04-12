В честь дня государственного флага России в Уфе пройдёт автопробег

Участникам будут раздавать шарики и ленточки в цветах российского триколора.

В группе «Молодой гвардии» сообщается, что в честь этого праздника будет организован автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет по улицам Уфы. Маршрут мероприятия следующий: старт автопробега запланирован у ДК Моторостроителей по улице Первомайской, далее по проспекту Октября, по улице Цюрупы через улицу Валиди к парку «Ватан». На верхней парковке перед Конгресс-холлом, к участникам колонны присоединится пешая группа с большим флагом России. Вся колонна спустится в парк «Ватан», где пройдет раздача ленточек - триколор и запуск шаров цветов российского флага.