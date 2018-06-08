mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии за год создали 3500 рабочих мест

8 июня 2018, 10:56
За счет средств господдержки малому и среднему бизнесу.

В Башкирии за минувший год появилось 3500 рабочих мест. Об этом сегодня, 8 июня, на публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2017 год сообщила министр финансов Башкирии Рида Субханкулова.

Всего господдержку получили 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

- За счёт мер господдержки в 2017 году было создано 3500 рабочих мест, сохранено более 10 000,- сказала Рида Субханкулова. - Численность предприятий малого и среднего бизнеса достигает почти 140 000.

Напомним, по официальным данным, индекс безработицы в Башкирии по последним данным составил 5,4%, что оказалось самым высоким показателем в ПФО. Безработных в Башкирии насчитывается 105,7 тыс человек, а работающего населения - 1957,7 тыс. человек.

Материалы по теме
В Башкирии снизилась сумма пособия по безработице«Имиджевый удар»: Мэр Уфы попросил СМИ аккуратнее писать о безработице
#Новости#Профилактика безработицы#Разиф Абдуллин#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48