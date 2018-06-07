Башкирия показала самый высокий уровень безработицы в ПФО

По официальным данным, индекс безработицы в Башкирии по последним данным составил 5,4%, что оказалось самым высоким показателем в ПФО. Безработных в Башкирии насчитывается 105,7 тыс человек, а работающего населения - 1957,7 тыс. человек.

При этом самый низкий показатель безработицы в ПФО показал Татарстан - всего 3,4%. Работают в Татарстане больше 2 млн человек, в поиске работы находятся около 68 тыс. человек.

Кстати, именно поиск работы стал основной причиной отъезда немалого числа людей из Башкирии в другие регионы страны. Так, по данным Башкортостанстата, в 2017 году из республики уехали 155 тысяч человек – то есть 8,2% от общего числа трудоспособного населения. Чаще всего наши земляки уезжают сейчас работать в Москву, а также в Тюменскую и Челябинскую области.