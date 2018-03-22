В Башкирии снизилась сумма пособия по безработице

По сравнению с январем 2018-го, в феврале пособие по безработице несколько снизилось, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты республики.

В прошлом месяце он составил 4033 рубля, что составляет 43,9 процентов от величины прожиточного минимума. Пособие по безработице в минимальном размере получают 34,1 процент населения республики, максимальном – 53,3 процента.