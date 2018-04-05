«Имиджевый удар»: Мэр Уфы попросил СМИ аккуратнее писать о безработице

По ситуации на сегодня количество горожан, обратившихся в центры занятости Уфы за содействием в поиске подходящей работы сократилось к уровню 2016 года на 7,8%. Такие данные были озвучены на оперативном совещании в администрации Уфы.

Более чем на 1000 человек (или на 16,4%) сократилось количество зарегистрированных безработных. Сегодня в Уфе их зарегистрировано 5138 человек.

При этом потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости работодателями к 1 января 2018 года, была - 17 668 человек, то есть этот показатель в 3,5 раза выше числа официальных безработных. Из общего количества вакансий, которыми располагали службы занятости, 68,9 % составляла потребность по рабочим профессиям.

Как сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы начальник отдела государственной статистики в городе Уфа Оксана Даянова, уровень безработицы за 2017 год сократился с 1,03% в начале года до 0,86% к концу года. Количество трудоустроенных граждан составило 17 810 человек. Снижение напряженности на рынке труда в Уфе связывается с исправлением экономической ситуации в городе.

В ходе оперативки глава города Ирек Ялалов обратился к журналистам с просьбой внимательнее подходить к освещению темы безработицы.