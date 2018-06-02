Уфимские родители стали больше заботиться о безопасности детей

На 7,3% вырос в 1 квартале 2018 года спрос на «детскую корзину безопасности» в Уфе. В нее входят детское автомобильное кресло, устройство видеоняня и детские «умные» часы с GPS-навигатором. Такое исследование провели эксперты сервиса объявлений Avito.