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Уфимские родители стали больше заботиться о безопасности детей

2 июня 2018, 13:44
Набор детской безопасности обойдется семейному бюджету в 8,5 тысяч рублей.

На 7,3% вырос в 1 квартале 2018 года спрос на «детскую корзину безопасности» в Уфе. В нее входят детское автомобильное кресло, устройство видеоняня и детские «умные» часы с GPS-навигатором. Такое исследование провели эксперты сервиса объявлений Avito.

Больше всего из этой «корзины безопасности» уфимских родителей интересовали детские «умные часы», на которые пришлось больше половины запросов – 58,8%. Возраст детей – 6-7 лет.

На втором месте – устройство для отслеживания того, что происходит с ребенком в данный момент времени – видеоняня. Это устройство интересно каждому третьему родителю – 29,4% запросов. Каждого десятого – 11,8% запросов интересуют автомобильные детские кресла.

Больше всего спрос на детскую безопасность вырос в Саратове - +863%. В Казани спрос увеличился в 1 квартале на +142%, в Москве на +8,4%.

Набор детской безопасности в Уфе стоит в среднем 8538 рублей. Это на 35% дешевле, чем годом ранее. В Казани этот набор стоит чуть дешевле – 8083 рубля.

Дороже всего этот набор стоит в Воронеже – 11577 рублей. В Москве его стоимость равна 11072 рублям.

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