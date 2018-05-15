В Башкирии дети вынуждены учиться в полуразваливающейся школе

В Башкирии дети вынуждены учиться в полуразваливающейся школеВидео
Сегодня, 14:34Рустэм Башкирцев
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Здание находится в аварийном состоянии, половина школы уже закрыта.
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В начале мая текущего года появилась видеозапись проседающей школы с трещинами в кирпичной кладке. Видеозапись сделали активисты села Старый Сибай в Баймакском районе.
Дети продолжают учиться в полуразвалившемся здании школы. Сельчане просят вмешаться в ситуацию, во избежание трагедии.
Ранее мы писали о подобной ситуации в селе Тастуба Дуванского района республики, где местные ученики также вынуждены ходить в разваливающееся здание школы.
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