В Башкирии дети вынуждены учиться в полуразваливающейся школе

В начале мая текущего года появилась видеозапись проседающей школы с трещинами в кирпичной кладке. Видеозапись сделали активисты села Старый Сибай в Баймакском районе.

Дети продолжают учиться в полуразвалившемся здании школы. Сельчане просят вмешаться в ситуацию, во избежание трагедии.