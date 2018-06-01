Дети разные важны: зачем семья из Башкирии взяла в дом 14 детей-инвалидов

В этом доме не бывает скучно никогда, потому что в нем живут 17 детей! Это не опечатка, их именно сем-над-цать! Девочки в возрасте от 11 месяцев до 14 лет стали центром, вокруг которого вращается мир семейства Кондриковых-Кравченко, проживающих в пригороде Стерлитамака. 15 девочек из 17-и являются инвалидами с такими непростыми диагнозами, как болезнь Дауна, детский церебральный паралич, микроцефалия и т.д. 14 детей были взяты из детских домов и домов малютки, еще три девочки – родные, две из них абсолютно здоровы, одна – тоже инвалид от рождения.

У каждого ребенка есть своя история рождения, болезни, предательства, борьбы за жизнь и радости от познания окружающего мира. Каждая такая история могла бы научить других людей быть человечными, сильными и верными. Если, конечно, мы готовы к тому, чтобы прислушаться к этим историям.

История любви и рождения

Двухэтажный дом можно назвать полной чашей – в нем есть почти все, что требуется для создания комфорта 17-и девочкам мал-мала-меньше. И при этом в доме настолько чисто и уютно, как не бывает и в иных домах с одним ребенком. И это не показуха. Поверьте, у нас глаз наметан. Если бы тут второпях наводили марафет к приезду журналистов, все равно откуда-нибудь из-под диванов, из батарей и углов торчал бы «компромат» - пыль, паутина, детские носки, сломанные игрушки и т.д. Но в этом доме царит идеальная чистота. Просто обе хозяйки – Татьяна и ее мама Ирина очень чистоплотны и сумели приучить своих девочек к дисциплине и порядку, насколько это возможно в семье, в которой почти все дети носят подгузники в связи с особенностями своих диагнозов. Но подгузники – это всего лишь мелочи жизни. В этом доме на них не зацикливаются, а стараются больше обращать внимание на другие моменты.

- Каждый ребенок – это Божий дар, - убеждены Татьяна и Ирина. – Каждый рождается, чтобы принести в мир добро. Инвалидов это касается особенно. Даже самый больной ребенок появляется на свет ради того, чтобы пробудить в других людях чувство сострадания, растормошить в них доброе начало. И пусть многие люди пока не осознают этих изменений в себе, они могут показывать на инвалидов пальцем, смеяться им вслед, но все равно их души постепенно преображаются.

И не только души. Татьяна Кравченко знает это на своем примере. Татьяна и Иван Кравченко – совсем молодые люди, им едва за 30. После свадьбы у них несколько лет не было детей, Таня прошла кучу обследований и услышала беспощадный приговор врачей: «Бесплодна». Кто-то посоветовал взять в семью приемного ребенка, ведь бывали случаи, что после этого у супругов рождались свои долгожданные дети. Татьяна особо верующим человеком раньше не была, но в силу доброго поступка поверила, точне0,е ухватилась за эту мысль как за соломинку.

Найти здорового приемного ребенка сразу не получилось – за здоровенькими сиротами были очереди. Фотографию семилетней Даши с синдромом Дауна Татьяна увидела случайно на плакате и сразу показала мужу, поразившись портретному сходству с ним. Собрали дома семейный совет и вместе решили съездить познакомиться с девочкой, которая оказалась приветливым ребенком. Позднее выяснилось, что у Даши есть сестренка Маша с такой же болезнью. Она тоже переехала в дом Кравченко. Даша и Маша - настолько ясные и добрые дети, что сразу понимаешь, за что ребят с синдромом Дауна называют солнечными, с ними в доме прибавилось света и тепла. А через три года Татьяна почувствовала, что чудо свершилось – она забеременела и родила совершенно здоровую дочку Женю.

- Тогда я пообещала Богу, что если рожу здорового ребенка, то возьму в дом еще приемных детей, - призналась Татьяна.

Вскоре в их доме появились новые приемные девочки, а через три года после этого Татьяна опять забеременела. Но на сей раз случилось несчастье. Она упала во время беременности, началась отслойка плаценты, в районе принимать роды врачи отказались и отправили Татьяну в перинатальный центр в Уфу. Малютка Сашенька весом 950 граммов появилась на свет на 26-ой неделе. К сожалению, она оказалась не совсем здорова. И вот тут, пока малышка три месяца лежала в кювезе, Татьяна столкнулась с реальным вероломством медиков, которые буквально бомбардировали ее страшными диагнозами новорожденной дочурки. Обещали, что Саша будет всю жизнь «овощем», говорили, что у нее не раскрылись легкие, так что ребенок не сможет жить без аппарата искусственной вентиляции легких и т.д.

- Таня ездила навещать Сашеньку почти каждый день и каждый раз после возвращения домой часами ревела, - вспоминает Ирина. – Когда туда поехала я сама, врачи стали уговаривать меня повлиять на Татьяну, чтобы она отказалась от девочки. Но если мы взяли домой чужих детей-инвалидов и заботимся о них, неужели мы откажемся от своего ребенка?..

Позднее стало очевидно, что за усердием врачей, которые уговаривали отказаться от Саши, на самом деле, скрывалась вовсе не забота о благополучии семьи. Дело в том, что Сашеньку очень хотела удочерить бездетная супружеская пара, работавшая в этом медучреждении. А коллеги, судя по всему, решили «поспособствовать», выматывая душу Татьяне. Достоверных фактов об этом нет, но родители Сашеньки видели тех бездетных супругов своими глазами и слышали, как они с большой нежностью отзывались об их ребенке-«овоще». Комментарии, как говорится, излишни.

Что же касается Саши, то «овощем» она не стала, сейчас девочке два года, некоторые задержки в развитии имеются, но она уверенно растет и нагоняет упущенное: начала ходить, говорит слова «мама» и «папа». Специалисты говорят, что с годами она догонит здоровых сверстников.

11-месячная Влада – третья родная дочка Кравченко. У нее проблем со здоровьем, к счастью, нет. Абсолютно здоровая малышка стала наградой родителям за все переживания, связанные с рождением Саши.

История болезни и равнодушия

К сожалению, о врачах в этой статье хорошего будет меньше, чем плохого. Взаимоотношения с медиками у семьи Кондриковых-Кравченко складываются сложно. Больше всего негативного отношения к себе они, как ни странно, видели именно с их стороны. Можно было бы об этом не писать, если бы такое отношение не стало слишком уж распространенным явлением.

Конечно, можно предположить, что родители необъективны, но если вникнуть в возникавшие не раз проблемные ситуации, то Татьяну и Ирину сложно обвинить в излишней пристрастности к медикам. По крайней мере, именно врачи чаще других окружающих эту семью людей позволяют себе задавать беспощадный «риторический» вопрос: «Зачем вам это надо?». Так происходит практически каждый раз, когда Татьяне или Ирине приходится продлевать документы об инвалидности детей или проходить другие процедуры.

- Не будешь же каждый раз рассказывать историю про диагноз «Бесплодна», который мне поставили, и как потом, после удочерения Даши и Маши, у нас появилась Женька, о том, сколько переживаний доставило рождение Саши, - говорит Татьяна. – Я первое время пыталась возражать, спорить, а теперь просто стараюсь не обращать внимания на подобные реплики со стороны медперсонала. Если врач позволяет себе так говорить про детей-инвалидов, что ему можно возразить? Он все равно никогда нас не поймет.

- Когда я прихожу в больницу по делам наших девочек, слышу за спиной: «Вон, базарная пришла!», - усмехается Ирина. – Но ведь я не для себя требую, а для больных детей! Кто же виноват, что многих полагающихся нам по закону льгот и просто элементарного внимания сегодня так просто не дождешься?!.

Показательный пример: женщины долго время не могли допроситься от врачей рецептов на лекарства от обычной простуды. В большой семье она возникает то и дело, запас противовирусных препаратов никогда не помешает. С учетом того, что контроль расходования детских денег находится на строгом учете, рецепты такие нужны – в том числе и для составления отчетов для органов опеки. Получить нужные лекарства бесплатно сегодня нереально – по словам врачей, необходимые препараты для льготников просто не поступают.

Да что там «простудные» лекарства! Даже жизненно необходимые детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями психотропные препараты, которые народными средствами никак не заменишь, невозможно получить бесплатно. А те, которые предлагают взамен, девочкам не подходят, дают слишком много побочных действий. В итоге приходится покупать препараты в аптеке за полную стоимость.

Одно время прошлось выяснять отношения еще и с педиатрами, которые требовали, чтобы Татьяна и Ирина приводили заболевших девочек в больницу. При этом все знали, что речь идет о детях с синдромом Дауна и ДЦП. Домой к Кравченко врачи долго отказывались приезжать сами.

- В конце концов, мое терпение лопнуло, и я позвонила в минздрав Башкирии, попала в отдел, который курирует работу с такими тяжелыми детьми, рассказала про нашу проблему. Там возмутились: «Да педиатр сам должен к вам регулярно приходить, как к многодетной семье, да еще с таким количеством детей-инвалидов!». Видимо, из Уфы позвонили в нашу больницу, устроили разнос, и через три дня к нам домой приехала целая бригада медиков. Должно быть, после того случая меня и прозвали «базарной». А ведь я просто добилась, чтобы врачи выполняли свою работу как нужно, - вспоминает Ирина.

В санаторий с детьми ни Татьяна, ни Ирина ни разу не ездили. Без сопровождающих их отправлять нельзя, но разве посторонний человек поедет с такими сложными детьми? Поэтому в семье решили по максимуму обеспечить лечение и реабилитацию на дому – научились делать массаж, уколы, купили аппарат для электрофореза. У этих удивительных женщин кардинальный подход к решению проблем – они стараются не ждать милостей от природы, а сами находят выход из трудной ситуации.

Собираясь в гости к этой семье, мы, под впечатлением от предыдущих публикаций о них, ожидали встретить компанию из 15 детей с солнечными улыбками. На деле же оказалось, что часть воспитанниц улыбаться не умеют вовсе. Так случилось, например, с Дианой, Софьей и Юлей, которых Ирина привезла вместе с другими детьми из коррекционного интерната из Самарской области.

- Когда мне их показали в первый раз в интернате, просто подвели за ручку и сразу же увели. Внешне вроде бы были такие же, как и остальные девочки. Тот факт, что они не разговаривают, меня не смутил, подумала, что просто боятся незнакомого человека. Уже дома поняла, что это довольно тяжелые случаи, - рассказала Ирина.

Пятилетняя Юля первое время вопила на весь дом, не переставая, и только через некоторое время успокоилась и стала более или менее контактной.

Диана и Софья – это так называемые «девочки-кошки». Они вообще не разговаривают, живут в своем мире. Могут часами сидеть на корточках в одном месте, сжавшись в комочек, словно испуганные зверьки. Хотя небольшой прогресс есть и у них: все-таки стали реагировать на свое имя, позволяют вести себя за руку в туалет, иногда получается поиграть с ними в ладушки.

Когда мы с фотографом приехали, Диана сидела вместе с другими девочками в игровой комнате. Увидев нас, она вся сжалась и стала издавать жутковатый гортанный звук, похожий на долгий хрип. По словам Ирины, так у девочки проявляется волнение. Постепенно Диана успокоилась и стала перебирать пальцы на своих тонких как прутики руках.

- Обратно их возвращать мы не стали. Хлопот с ним не больше, чем с другими девочками, - говорит Ирина.

Вернули они ребенка обратно только один раз. По совету органов опеки взяли в гости девочку с ДЦП, рожденную наркоманкой. Несмотря на свой недуг, она хорошо соображала и высокомерно заявила: не хочу общаться с «этими тупыми».

- Мы пытались объяснить, что нельзя так вести себя по отношению к другим девочкам. Может быть, со временем и получилось бы исправить ситуацию, но тут ей начали звонить родственники, после каждого разговора с ними девочка снова становилась агрессивной. Я так и не поняла мотивы их поведения: и сами ребенком не занимаются, и мешают ей прижиться в другой семье. В конце концов, мы решили ее вернуть органам опеки, - рассказали Ирина. - Жалко девочку. Умная, могла бы неплохо учиться. Знаю, что ее потом в другую семью пытались пристроить, но и там тоже ничего не вышло.

Среди приемных детей в этой семье сирот нет, их родители были лишены прав либо сами отказались от детей в роддоме. Некоторые платят алименты на их содержание.

- Родная мама «девочки-кошки» Дианы как-то раз позвонила и спросила, презираю ли я ее за то, то бросила дочку в роддоме. А какое я имею право ее осуждать? У каждого своя судьба, - говорит Ирина. - Она отказалась от Дианы, когда врачи в роддоме пообещали, что дочка будет агрессивной и опасной. А когда я сказала, что Диана, наоборот, очень спокойная, эта женщина расплакалась. Но сделанного не исправишь. У них армянская семья, строгие традиции, муж вообще предпочитает о Диане не вспоминать, даже документы нам привезти не хочет. Говорит, что ему постоянно некогда.

История настоящего и будущего

С первых шагов в этом доме возникает ощущение, что его обитатели наслаждаются семейным счастьем. Слишком долго они шли к этому состоянию душевной полноты и умиротворения.

При этом глава семейства Иван, кажется, не перестает мечтать о сыне, судя по тому, что Женю он отдал в секцию каратэ. Однако сын в этой семье может появиться, что называется, естественным путем – если Таня его родит. Брать приемного мальчика не стали во многом, потому что это создало бы сложности в уходе. С учетом того, что Иван постоянно на работе, даже купать мальчика оказалось бы некому. Он приезжает домой с работы усталый, после бани отсыпается, отдохнет, повозится с детьми и потом снова уезжает на работу.

- С девочками все-таки легче, от них идет столько добра и нежности, - считают Ирина и Татьяна.

Впрочем, как оказалось, шалить эти девочки тоже умеют. В том числе по этой причине они все, кроме Жени, ходят стрижеными под мальчика. Несколько лет назад Татьяна с Ириной решили отращивать всем дочкам косички, с удовольствием их заплетали. Но в один прекрасный день те добрались до ножниц и выстригли друг другу клочки волос – видимо, увидели парикмахерскую по телевизору. О случившемся мамы догадались, найди прядь длинных волос в супе, остальное обнаружили за шкафом. И решили после этого стричь девчонок до тех пор, пока они не привыкнут к длинным волосам.

Забавных воспоминаний в их общей биографии накопилось уже много.

- Мама, там тебя мама зовет! – такие реплики в доме Кондриковых-Кравченко обычное дело. Постороннему человеку они могут показаться смешными, но так уж сложилось, что большинство девочек удочерила Ирина. Юридически они приходятся Татьяне сестрами, однако девочки зовут мамами обеих женщин.

- Удочерение кардинально ничего не изменило. Как раньше жили – так и живем. Разве что отчетов стало меньше, - объясняет Ирина. – Иногда проще на свои средства что-то купить, чем за любую малейшую покупку отчитываться.

По большому счету, все, что куплено в доме, – большой плазменный телевизор, игрушки, мебель, ковры, костюмы ростовых кукол на праздники и т.д. – все приобретено на собственные накопления Ирины, Татьяны и Ивана, который работает механиком в совхозе «Рощинский» и неплохо зарабатывает, особенно во время посевной и уборочной. Многие большие покупки сделаны в кредит, как, собственно, и сам коттедж, приобретенный по ипотеке.

- Хочется, чтобы у детей было все необходимое, их и так судьба обделила здоровьем, - пожимает плечами Татьяна. - Но излишеств-то у нас особых нет.

За все десять лет своего родительского стажа семья привыкла надеяться только на себя, но от помощи, конечно, не отказываются. Больше всего их изумил предприниматель, который приехал недавно и подарил новый автомобиль «Лада-Ларгус» и плюшевые игрушки. Мужчина взял при этом подписку, что Татьяна, Ирина и Иван сохранят его имя в тайне.

Глава районной администрации пообещал установить карусельку, чтобы девочки во дворе играли в более активные игры.

Волонтеры стали часто приезжать в последнее время.

- Спрашивают, что нам подарить, а мы и не знаем, что ответить, как-то неудобно выпрашивать подарки, - смущается Ирина (между прочим, можем дать подсказку потенциальным спонсорам, чтобы не ломали голову насчет подарков – судя по нашим наблюдениям за время пребывания в этом доме, им не помешал бы моющий пылесос, а еще девочки просят у родителей светящуюся дорогу, рекламу которой недавно видели по телевизору).

- Накопим и купим обязательно, - уверены мамы.

Кстати, продукты Кондриковы-Кравченко покупают сами, хранят в огромном морозильнике в коридоре и кладовке. Из деревни родственники помогают - привозят мясо, птицу, овощи. В своем саду Татьяна и Ирина выращивают только фрукты, огородом заниматься особо неогда, да и почва здесь для этого не очень подходит, как говорят местные жители, слишком близко залегают грунтовые воды.

Старшие девочки как могут помогают по хозяйству, могут малышам подгузники поменять, постель заправить, белье повесить на веревку. Некоторые рисуют и под предводительством Жени готовят для родителей подарки на праздники.

Сейчас они обучаются облегченной школьной программе на дому, для этого приезжают педагоги. Скорее всего, с возрастом, наверное, по мере возможности нужно будет осваивать какие-то простые профессии – шить, взять или что-то еще подобное.

Вопрос о будущем девочек пока ставит Ирину и Татьяну в тупик. Так далеко в будущее они не заглядывали. Хотя, может, и стоит уже об этом начать задумываться, ведь часть девочек уже достигли 14-летнего возраста, должны скоро получить паспорта.

- Не представляю, что они могут куда-то уехать от нас, - размышляет Татьяна. - Я всегда мечтала о большой семье. Нас с сестрой у мамы было двое, отец нас бросил совсем маленькими. И вот теперь моя мечта сбылась.

Наблюдая за ними, мы поймали себя на мысли, что не такая уж эта семья особенная. И дети эти, по большому счету, такие же, как и все другие дети, любят мультики и родителей и так же искренне ждут от взрослого мира понимания и тепла.