Семак ушел в «Зенит»: кто возглавит футбольный клуб «Уфа»

- Не буду говорить, что у нас есть список кандидатов, нет его, - добавил гендиректор ФК «Уфа». - Мы будем подыскивать тренера под нашу концепцию, которая у нас чётко определена. Наш клуб — один из немногих в России, который работает по определённой модели, она явно прослеживается. Тренерский штаб и главного тренера будем подбирать под эту концепцию. Мы будем представлять Россию и нашу республику в Лиге Европы, будем зарабатывать очки.