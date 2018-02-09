Три важные вещи, которые сказал тренер ФК «Уфа» Сергей Семак

Анализируем интервью главного тренера уфимского футбольного клуба телеканалу «Вся Уфа».

7 февраля на телеканале «Вся Уфа» прошла онлайн-конференция с главным тренером футбольного клуба «Уфа» Сергеем Семаком. За 10 минут интервью Сергей Богданович в корректной форме обозначил три важные темы, которые можно выделить при внимательном анализе его слов.

Денег на трансферы нет

- Нам нужно двигаться вперед, - сказал Сергей Семак, отвечая на вопрос о задачах команды на вторую половину сезону. - Мы постараемся сделать всё, чтобы закрепиться в первой восьмерке. Сделать это будет сложно, все наши конкуренты серьезно укрепились.

Для сравнения: годовой бюджет ФК «Уфа» оценивается в пределах от 0,8 до 1 миллиарда рублей. Только один трансфер «Спартака», приобретшего игрока «Андерлехта» Софьяни Ханни за 7 млн евро, равен половине годового бюджета «Уфы». Примерно столько же красно-белые готовы заплатить за Лукаса Вериссимо из «Сантоса», пока идут переговоры. То есть только на двух игроков «Спартак» может потратить сумму, сопоставимую с годовым бюджетом уфимского клуба.

Сравнительная таблица стоимости клубов РФПЛ. Фото: sovsport.ru

«Советский спорт» на днях опубликовал данные о совокупной трансферной стоимости клубов премьер-лиги. В эту таблицу мы добавили данные о положении команд в турнирной таблице. И вот что интересно: клубы первой пятерки занимают первые пять мест по этому показателю, а клубы зоны вылета и вовсе занимают места в конце таблицы в той же последовательности, каковы их места по стоимости игроков. Это только доказывает, что финансовую составляющую в современном спорте нельзя скидывать со счетов, и если футбольный клуб не усиливать новыми игроками, то его турнирное положение будет сложным.

При всем при этом «Уфа» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице, наперекор всем футбольным законам. Чему стоит только порадоваться.

Уфе нужен современный стадион

Трибуны без крыши.

- 4 года – это не такой большой срок для того, чтобы подняться высоко в рейтинге лучших российских команд, - ответил Сергей Семак на вопрос об идеях для прогресса клуба. - К этому нужно двигаться, нужен хороший современный стадион. Мы должны привлекать болельщиков и зрителей для того, чтобы они смотрели футбол в комфортных условиях. А сейчас практически любая команда Премьер-лиги будет обладать прекрасным стадионом, и в этом компоненте мы серьезно уступаем другим регионам.

К этим словам уважаемого спортивного специалиста стоит прислушаться. Действительно, тот, кто уже побывал на стадионе «Нефтяник», не может не заметить, что крышей оснащены лишь меньше половины трибун, что не может не вызывать оттока зрителей и в дождь, и в яркое солнце (ведь та часть стадиона, которая не имеет крыши, находится на солнечной стороне).

И вполне возможно, что обозначенные выше две темы стали причиной третьей темы, которая также прозвучала в недавнем интервью Семака.

Останется ли Сергей Семак на новый сезон?

Семак не подписал новый контракт с «Уфой»

- Шамиль Камильевич заинтересован в продолжении контракта, - сказал Сергей Семак, отвечая на вопрос, будет ли он продлевать контракт с «Уфой». - Это хорошая новость для меня. Сейчас занятость высокая. Как только мы немного освободимся, продолжим решать этот вопрос.