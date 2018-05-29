Сергей Семак покинул пост главного тренера «Уфы»

Сергей Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под руководством Семака наша команда в сезоне 2016/17 гг. пробилась в полуфинал Кубка России и заняла 7-е место в Чемпионате России.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ «Уфа» завершила сезон на 6-м месте и вышла в Лигу Европу, что стало лучшим результатом за всю историю башкирского футбола.

Как сообщается на официальном сайте, футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще.

Напомним, что слухи об уходе Семака из «Уфы» в последнее время то и дело будоражили спортивную общественность. Гендир клуба Шамиль Газизов всячески отказывался от комментариев, однако в одном из интервью признался, что ни в коем случае не будет препятствовать уходу Семака, так как «это будет его решение». Кроме того, как пишет "Спорт-Экспресс", до этого жена Семака в своем Инстаграме сделала еще один намек на назначение мужа в качестве наставника "Зенита". Она опубликовала фото первой полосы "СЭ" с анонсом статьи с заголовком "Семак возглавит "Зенит".