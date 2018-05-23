Глава Башкирии обозначил слабые места нефтегазохимии

- Пока промышленные предприятия пассивно относятся к инструментам поддержки. До сих пор у нас нет ни одного специнвестконтракта в области промышленности. Это плохо. Есть субъекты Федерации, которые активно используют этот инструмент. А у нас он, к сожалению, не работает. Этот механизм действует для проектов с объёмом инвестиций более 700 млн рублей, - отметил глава Башкирии.