Рустэм Хамитов: «Комнаты примирения» следует распространить в Башкирии
Глава республики принял участие в работе II Республиканского родительского форума в Уфе.
Сегодня в уфимском Конгресс-холле глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании форума и вручил четырем семьям медали «Родительская доблесть».
- Форум проводится по инициативе руководителя региона в рамках Года семьи в Башкортостане и завершает Неделю семьи, приуроченную к Международному дню семьи, - сообщили в пресс-службе главы региона.
- К сожалению, число разводов сегодня растёт, - отметил Рустэм Хамитов. - В нашей республике, подчёркиваю, каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.
По словам Рустэма Хамитова, в связи с этим важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов.
- Опыт открытия так называемых «комнат примирения», где специалисты-медиаторы бесплатно помогают парам в разрешении семейных конфликтов, следует распространить и на остальные муниципалитеты, - сказал Рустэм Хамитов. - Вполне понимаем, что иногда молодые люди сгоряча принимают такие необдуманные решения. Не включают разум, не думают о возможных последствиях и разводятся. Конечно, мы, взрослые, старшее поколение, должны всё-таки способствовать тому, чтобы семьи сохранились.