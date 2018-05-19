Рустэм Хамитов: «Комнаты примирения» следует распространить в Башкирии

Сегодня в уфимском Конгресс-холле глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании форума и вручил четырем семьям медали «Родительская доблесть».

- Форум проводится по инициативе руководителя региона в рамках Года семьи в Башкортостане и завершает Неделю семьи, приуроченную к Международному дню семьи, - сообщили в пресс-службе главы региона.

- К сожалению, число разводов сегодня растёт, - отметил Рустэм Хамитов. - В нашей республике, подчёркиваю, каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.

По словам Рустэма Хамитова, в связи с этим важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов.