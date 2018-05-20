Хамитов заявил о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году

На совещании, посвященном реализации нового майского указа Президента России, объем вредных выбросов в атмосферу должен уменьшиться не менее чем на 20%. В очередной раз Рустэм Хамитов заявил о важности программ экопросвещения, сохранения действующих памятников природы и заповедников, создания «зеленых поясов».

- К 2024 году поручено ликвидировать в стране все несанкционированные свалки в границах городов. Для нашей республики важными задачами в этой сфере являются снижение общей нагрузки на окружающую среду, особенно, как я уже сказал, в городах с развитой промышленностью, ввод современных комплексов по переработке твёрдых бытовых отходов, очистных сооружений на промышленных предприятиях, сокращение вредных выбросов, перевод транспорта на газомоторное топливо. В связи с этим мы должны посмотреть более динамичное развитие программы перевода на газомоторное топливо в соответствии с тем, что предлагает нам корпорация «Газпром», – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Напомним, во время прямой линии с главой республики 19 апреля Хамитов рассказал о тяжелой ситуации с отходами и свалками в Благовещенском, Иглинском, Уфимском районах.

Рустэм Хамитов признал, что в Уфе чувствуется напряжение в связи со свалкой в Черкассах.

- Свалка была построена в городской черте, и потому незаконная, - заявил он. И сообщил, что получил с полтора десятка писем от фирм с различными предложениями, в том числе и по сжиганию мусора.

- Сжигать не надо, - сказал Рустэм Хамитов. Он объяснил, что это достаточно сложный процесс, в Европе к такому способу избавления от мусора прибегают потому, что там просто нет места и большая плотность населения.