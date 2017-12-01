Экономика в картинках: Как изменился прогноз в Башкирии из-за цены на нефть

Министр экономического развития Сергей Новиков показал депутатам изменения в прогнозе социально-экономического развития Башкирии на 2018 и на период 2019 и 2020 годы.

Вчера, 30 ноября, на пленарном заседании башкирского парламента министр экономического развития Сергей Новиков представил депутатам прогноз социально-экономического развития республики на 2018 год и на период 2019 и 2020 годы.

По сравнению с первоначальным вариантом, который был сделан в марте, федеральное министерство изменило прогноз цены на нефть с 46 до 49,9 долларов за баррель в 2018 году и снизило прогнозный курс доллара в среднем на 7%. Это и повлекло некоторые изменения в прогнозе башкирского министерства экономического развития.

Так, например, немного снизится число людей, зарабатывающих меньше прожиточного минимума.

Снижены коэффициенты рождаемости и смертности.

Увеличен прогноз по росту заработной платы.