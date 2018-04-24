В Башкирии футбол может стать базовым видом спорта

Базовые виды спорта в том или ином регионе России утверждаются приказом федерального министерства спорта на олимпийский цикл – 4 года. В перечень базовых видов спорта вносятся виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях, в том числе включенных в программу Сурдлимпийских игр.