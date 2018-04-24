Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии появится фарм-клуб ФК «Уфа»
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
20180423 190558

В Башкирии появится фарм-клуб ФК «Уфа»

Сегодня, 11:54СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция