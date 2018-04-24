В Башкирии появится фарм-клуб ФК «Уфа»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов на открытии курсов спортивного менеджмента вчера, 23 апреля, сообщил о создании фарм-клуба «Уфа-2», который будет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Его основой будут игроки, которые сейчас играют за молодежный состав ФК «Уфа».

- Со следующего года «Уфа-2» начнет играть во второй лиге (ПФЛ), - сказал Шамиль Газизов. – Сейчас идет оформление лицензии. В молодежном первенстве будут играть футболисты 2002/2003 года рождения.

По словам пресс-секретаря ФК «Уфа» Сергея Тыртышного, ранее клуб рассматривал в качестве варианта создание фарм-клуба в Стерлитамаке. Но этот вариант не прошел, поскольку местные власти не смогли предоставить минимальные условия для его работы. Например, вытравить сусликов, которые расплодились на футбольном поле. И поэтому было принято решение создать фарм-клуб в Уфе.

Но это не исключает появления профессионального футбольного клуба в других городах республики.