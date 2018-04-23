ФК «Уфа» отобрал очки у лидера чемпионата «Локомотива»

И хотя команды не забили голов, матч все время держал зрителей в напряжении. Во второй половине матча «Локомотив» больше владел мячом, но самый опасный момент в игре создали уфимцы. Дмитрий Стоцкий в штрафной площадке в касание сыграл на Слая, который пробил точно под штангу, но Гилерме отразил удар.

- Думаю, ничья — это всё-таки неплохой для нас результат. Что касается качества игры, не совсем получалось в атакующих действиях, много ошибались сами. В целом по одному хорошему моменту создали команды во втором тайме: у Слая был шанс и у «Локомотива» — после контратаки. Территориальным преимуществом владел «Локомотив», особенно во втором тайме. Но мы достаточно надёжно сыграли в обороне. Поэтому мы довольны ничьей, будем работать и идти дальше.