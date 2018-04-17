Жена главного тренера ФК «Уфа» Анна Семак полюбила слово «аптраган»

- Честно скажу: адаптация далась сложно всем членам семьи, - рассказала Анна Семак журналу «Уфа.Собака.ru». - Например, раньше дети учились в частной школе, где в классах сидят максимум по двенадцать человек, а сейчас в государственной школе у них больше тридцати одноклассников.

- Проблеск надежды возник, когда я попала в студию к Сердару Камбарову, - продолжила жена главного тренера ФК «Уфа». - В Петербурге я так и не нашла мастера, который бы идеально укладывал волосы, а у Сердара все девочки делают это потрясающе. Потом с каждым днем я все больше начала влюбляться в Уфу и недавно, будучи в отъезде, поняла, что очень скучаю. По перспективе гор, снегу, любимому «Ак-Йорту».

Анна Семак рассказала, что не может по достоинству оценить башкирскую и татарскую кухню, поскольку она вегетарианка. И добавила:

- Зато я по-настоящему полюбила башкирскую лексику: мои любимые слова – «аптраган» и ласковые «кызым», «улым» – каждый день их употребляю и удивляюсь приятному звучанию.

А что говорили другие тренеры, работавшие в Уфе?

Источник Proufu.ru сообщил изданию, что бывший тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд запросил повышение зарплаты из-за своей жены. Ей Уфа не понравилась.

- Финский специалист при переговорах о новом контракте с руководством клуба упомянул некоторые детали, из-за которых он намерен просить повышение зарплаты, - сообщает Proufu.ru. - Как это часто бывает в профессиональном спорте, разговору с работодателем предшествовало общение Вестерлунда с собственной женой, к мнению которой он прислушивается с особым трепетом.

- Оказывается, супруге тренера не нравилось жить в Уфе по ряду причин: здесь плохой воздух и экология, некачественные продукты, отвратительные дороги, - продолжает издание. - И вообще этот город не пригоден для нормальной комфортной жизни, к которой они привыкли в Европе. Если здесь работать и жить дальше, то только при одном условии – должна быть хорошая финансовая компенсация, перекрывающие все эти неприятные факторы уфимского дискомфорта.

Другой бывший главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин в интервью «Реальному времени» так высказался про Уфу:

- В Башкирии очень добрые люди, мне очень нравились и болельщики, и сотрудники арены и отелей, где я жил. В Уфе я прожил много лет, и там у меня остались близкие друзья. Татарстан я не знаю так хорошо. Но то, что я увидел, с чем столкнулся по работе, мне нравится. Но в чем разница принципиальная — это руководящие органы в управлении хоккеем. В Башкирии хоккей — это расплывчато, неясно. Долго принимаются решения, а реализация проектов не ясна. В Татарстане все четко и понятно. Решения профессиональны и быстро исполняются. С управленческой точки зрения — это два разных класса, причем в пользу Татарстана.