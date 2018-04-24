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Россия теряет миллиарды из-за страха бизнесменов оказаться в тюрьме

24 апреля 2018, 09:08
Ежегодно в России возбуждается более четверти миллиона уголовных дел по «экономическим» статьям уголовного кодекса.

Такую печальную статистику приводит Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Зачастую, по мнению экспертов, уголовные дела возбуждаются там, где имеют место так называемые «споры хозяйствующих субъектов». Другими словами, гражданскими спорами занимаются следователи по уголовным делам.

Более 260 тысяч уголовных «экономических» дел – это, по расчетам специалистов, порядка 3,5% ВВП, а это миллиарды долларов инвестиций, так нужных стране, которые так в страну и не пришли. Дело в элементарном страхе и нежелании, упрощенно говоря, связываться.

- Мы теряем, по моим подсчётам, не менее 3,5 процентов ВВП России только из-за того, что атмосфера страха, непредсказуемости и незащищённости бизнеса просто витает в воздухе. Уже вряд ли можно встретить человека, который бы не понимал, о чём идёт речь. Мы объезжали всю страну, и везде люди жаловались и рассказывали, что происходит, – издание «Новые известия» приводят цитату Александра Хуруджи, омбудсмена по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы.

Страх предпринимателей, потенциальных инвесторов, связан не столько с самой перспективой уголовного преследования. Точнее, не только с нею, но и тем, что в значительной доле случаев предприниматели, в отношении которых возбуждаются «экономические» дела, оказываются за решеткой на время следствия – в СИЗО.

И это несмотря на то, что 108-я статья УПК прямо запрещает заключать под стражу фигурантов такого рода уголовных дел.

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#Новости#Уголовное дело#Бизнес#Марат Гареев#Экономика
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