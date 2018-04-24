Россия теряет миллиарды из-за страха бизнесменов оказаться в тюрьме

- Мы теряем, по моим подсчётам, не менее 3,5 процентов ВВП России только из-за того, что атмосфера страха, непредсказуемости и незащищённости бизнеса просто витает в воздухе. Уже вряд ли можно встретить человека, который бы не понимал, о чём идёт речь. Мы объезжали всю страну, и везде люди жаловались и рассказывали, что происходит, – издание «Новые известия» приводят цитату Александра Хуруджи, омбудсмена по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы.