Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело по убийству бизнесмена
Сегодня, 14:54ПроисшествияЗиля Аскерова
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По отношению четырех уфимцев башкирской прокуратурой утверждено уголовное дело.
Жители Уфы обвиняются в убийстве по найму, а также в его организации и пособничестве.
Следствие выяснило, что предприниматель, занимающийся строительством, задолжал руководителю ООО «Химпромстрой» свыше 1 млн рублей. Деньги не захотел вернуть и с двумя приятелями организовал его убийство.
Сообщники в течение нескольких дней следили за жертвой. В январе 2017 года в деревне Урняк вломились в его дом и нанесли множество ударов гвоздодером и молотком. Пострадала и жена жертвы.
Убийцы инсценировали ограбление: разбросали вещи и вытащили из кошелька жертвы 750 рублей.
На следующий день их обнаружили соседи. Врачи сумели спасти только женщину, мужчина умер от полученных травм.
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