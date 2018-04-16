Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело по убийству бизнесмена

Жители Уфы обвиняются в убийстве по найму, а также в его организации и пособничестве.

Следствие выяснило, что предприниматель, занимающийся строительством, задолжал руководителю ООО «Химпромстрой» свыше 1 млн рублей. Деньги не захотел вернуть и с двумя приятелями организовал его убийство.

Сообщники в течение нескольких дней следили за жертвой. В январе 2017 года в деревне Урняк вломились в его дом и нанесли множество ударов гвоздодером и молотком. Пострадала и жена жертвы.

Убийцы инсценировали ограбление: разбросали вещи и вытащили из кошелька жертвы 750 рублей.